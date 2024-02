UFPA abre primeira reoferta de vagas remanescentes do Processo Seletivo 2024

O resultado da primeira reoferta de vagas do Processo Seletivo 2024 (PS UFPA 2024) será divulgado nesta terça-feira (6), às 16h, no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS).

Ao todo, foram disponibilizadas 766 vagas divididas em 56 cursos de diferentes campi da UFPA. Podem concorrer a essas vagas apenas os candidatos aprovados e não classificados no listão do PS 2024 que queiram optar por outro curso que não o inicialmente escolhido.

A adesão à reoferta de vagas acontecerá na página de inscrição inicial do PS 2024, por meio de login e senha do candidato. Até o final desse período de inscrição, há a possibilidade de mudança do novo curso escolhido.

O candidato que concorrer a uma vaga da reoferta estará automaticamente declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional (repescagem) do curso da sua inscrição inicial, ou seja, quem passar na reoferta sairá da lista de espera da repescagem do seu curso original. Mas, caso não seja classificada(o) na reoferta, a(o) candidata(o) retornará para a lista de espera do seu curso inicial.

O candidato que não aderir à reoferta continuará na fila de espera do seu curso inicial, podendo ser chamado por meio de repescagens, conforme a classificação. Mais informações na página do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS).