UFPA divulga 7ª chamada do PS 2025; convocados devem preencher cadastro até 8 de setembro

O Centro de Processos Seletivos (Ceps) da Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou, nesta quinta-feira (4), a sétima chamada do Processo Seletivo 2025 (PS 2025). Os candidatos convocados precisam realizar a habilitação ao vínculo institucional, etapa obrigatória para garantir a vaga.

O processo começa às 14h desta quinta-feira com a abertura do Cadastro Online de Calouros (COC), sistema em que os aprovados devem preencher dados pessoais e anexar a documentação exigida. O prazo para conclusão vai até as 14h do dia 8 de setembro.

Etapas da habilitação

De acordo com a UFPA, a habilitação será dividida em fases:

• Preenchimento do COC com dados e documentos obrigatórios;

• Validação da autodeclaração de candidatos negros, quilombolas ou indígenas, para vagas de cotas PPI;

• Verificação da condição de PcD, por Comissão Multiprofissional, no caso de candidatos a vagas destinadas a pessoas com deficiência;

• Apresentação presencial dos documentos originais, apenas para candidaturas deferidas.

A instituição reforça que perderá o direito à vaga quem não comparecer a qualquer etapa convocada, deixar de apresentar documentos ou não comprovar a cota em que foi classificado.

Documentação adicional

Além dos documentos obrigatórios a todos, alguns grupos de cotistas precisam apresentar comprovações específicas. É o caso das cotas PCDA, E, EPCD, EQ, EPPI, ER, ERPCD, ERQ e ERPPI. A lista detalhada está disponível no Edital de Habilitação e na página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac).

Próximos passos

Após a análise do cadastro no sistema, a UFPA divulgará novas convocações para as demais fases, incluindo a conferência presencial dos documentos. Os prazos devem ser acompanhados pelos candidatos no site do Ciac.

Quem optar por desistir da vaga deve enviar um e-mail para ciac@ufpa.br, com o assunto: “DESISTENCIA_CURSO_NOME DA(O) CANDIDATA(O)”.