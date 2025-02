UFPA disponibiliza resultado preliminar da habilitação dos aprovados no Vestibular 2025

A Universidade Federal do Pará divulgou nesta terça-feira (4/2) que o resultado preliminar da análise dos documentos apresentados pelos aprovados no processo de Habilitação ao Vínculo Institucional do Processo Seletivo 2025 (PS UFPA 2025) já está disponível na página do Ciac (Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC).

De acordo com a UFPA, os candidatos devem consultar o documento Resultado Parcial da Habilitação ao Vínculo Institucional para verificar a sua situação na lista: Deferido, Deferido Condicionalmente, Convocado para Banca Presencial ou Indeferido.



Os candidatos deferidos devem aguardar a geração dos números de matrícula, prevista para o final de março. Em seguida, poderão se cadastrar no Sigaa e aguardar a realização da Semana do Calouro, prevista para abril, quando entrarão em contato com as faculdades e serão orientados para o início das atividades acadêmicas.



A universidade destaca que os candidatos deferidos condicionalmente são estudantes que estão em fase de conclusão em outro curso. Em obediência ao edital, os candidatos, nessa condição, podem apresentar documento comprobatório até a data limite de dez dias antes do início das aulas.



Já os candidatos convocados para bancas presenciais deverão comparecer à UFPA para análise. As bancas PcD serão realizadas, nesta quarta-feira (5), e as bancas de Heteroidentificação, nos dias 5 e 6 de fevereiro. O cronograma com horário e salas será publicado no site ciac.ufpa.br.



A UFPA observa que os candidatos faltosos ou indeferidos têm até o dia 5 de fevereiro para enviar o recurso diretamente no COC. O formulário de recurso está disponível na página do Ciac, em que também constam orientações sobre o pedido.



Estas e outras informações e orientações estão publicadas no site ciac.ufpa.br.