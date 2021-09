UFPA comunica que urbaniza a orla do campus Guamá com ciclovias e via para pedestres

Universitárias e integrantes do grupo de ciclistas Pedal Mulher Nota 100 promoveram uma manifestação pacífica, nesta quinta-feira (23), reivindicando um circuito de ciclovias no entorno dos cursos de Saúde e do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém. Em nota, a Prefeitura Multicampi da UFPA informou que trabalha na urbanização de vários setores do campus do Guamá e dos campi no interior.

A UFPA exemplificou inclusive que "está em conclusão a urbanização da orla do Campus Básico, no Guamá, com ciclovia e via de pedestres. O objetivo é melhorar as condições de circulação e convivência nos campi", informa um trecho da nota da Universidade Federal do Pará.

No ato na manhã desta quinta-feira, as pessoas caminharam com as bicicletas enfileiradas e, após, realizaram um plantio coletivo. Elas plantaram nove mudas de Ipês roxos e amarelos, em homenagem ao ciclista e ex-aluno de Administração da UFPA, Jean Lameira, morto por atropelamento na BR-316, em 20 de julho passado, aos 47 anos de idade.

Liderados pelo Pedal Mulher Nota 100, e com o apoio de voluntários, alunos da UFPA e da Academia Paraense de Jornalismo (APJ), os ciclistas pediram a implantação de uma Ciclovia Sustentável e Humanizada no Campus da Saúde.

De acordo com a coordenação do movimento, a UFPA precisa investir em projetos de ciclovias para melhoria na segurança e humanização em volta do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS).

Mais sobre Jean Lameira

As mudas plantadas na manifestação em homenagem a Jean Moreira, nesta quinta-feira, no campus do Guamá, foram doadas pelo pesquisador da Embrapa, Osmar Lameira, pai de Jean. O pesquisador esteve no local da ação e conheceu de perto o projeto reivindicado pela Ciclovia Sustentável e Humanizada no Campus da Saúde.

Jean estudou na UFPA, em 1998, e foi o primeiro bolsista do Programa Oficinas Itinerantes: Ações Proativas em Favor das Atividades Fins da UFPA, coordenado pela administradora e técnica da UFPA, Gina Calzavara, de quem era amigo.

“O Campus da Saúde, com a existência do HUBFS, é o local mais colapsado que conhecemos na questão do trânsito”, comentou Gina Calzavara, que também participou do ato. Ela ponderou que o Campus da Saúde "precisa urgente de medidas para melhorar a segurança de todas as pessoas que transitam por lá, em especial, dos pacientes e seus acompanhantes. Muitos vão de bicicleta sem os equipamentos de segurança necessários, até porque não têm condições de adquiri-los".

“Eu não me sinto segura”, disse Inocência Costa, de 42 anos, moradora da avenida Perimetral e, que anda de bicicleta, inclusive, dentro do campus da UFPA, há pelo menos 10 anos. Inocência afirmou que o espaço precisa de mais segurança e fiscalização.

Paciente do Hospital Bettina Ferro, Maria de Fátima Magno, de 71 anos, também comentou que o campus perto do hospital é perigoso para caminhar e atravessar uma faixa de pedestre que fica numa curva por onde os carros passam em alta velocidade.

Nesta quinta-feira, Maria de Fátima acompanhava a filha e a neta, que iria para a primeira consulta no Hospital Bettina.

Segundo Gina Calzavara, o projeto de Ciclovia Sustentável e Humanizada no Campus da Saúde tem o apoio de professores do curso de Engenharia Civil com expertise em trânsito. Eles estariam buscando uma solução, pois a via é estreita, o trânsito é intenso, há canteiros de obras e falta fiscalização para a redução da velocidade dos carros.