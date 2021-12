UFPA anuncia retorno total das atividades presenciais

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou nesta noite de terça-feira (14) a volta plena das atividades acadêmicas e presenciais, a partir de 3 de janeiro de 2022, sob algumas condições específicas para o enfrentamento da pandemia de covid-19, que ainda persiste. A instituição anunciou, por exemplo, que adotará o passaporte vacinal para todos os servidores e discentes. Com informações da UFPA.

A decisão foi tomada em reuniões dos Conselhos Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e de Administração (Consad) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Segundo esses órgãos, apenas atividades iniciadas nos períodos letivos de 2021 com o formato híbrido ou remoto poderão ser concluídas no formato inicial.

Conforme a UFPA, será mantido o monitoramento do Grupo de Trabalho da UFPA sobre o novo coronavírus, cabendo ao GT o levantamento de dados e informar eventuais mudanças no bandeiramento dos campi.

A medida aprovada hoje prevê que, na vigência das bandeiras Amarela, Verde e Azul, as atividades serão integralmente presenciais, com 100% da capacidade dos ambientes, desde que seja cobrado o comprovante de vacinação, sendo obrigatório o uso de máscaras. O controle da comprovação de vacinação será feito pelas unidades e subunidades acadêmicas e administrativas.

SERVIDORES E ESTUDANTES NÃO VACINADOS

Conforme a UFPA, os casos de servidores não vacinados devem ser notificados à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para as providências cabíveis. Já os casos de estudantes não vacinados serão comunicados ao Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC) para bloqueio do discente no sistema de matrícula.

A presidente do Grupo de Trabalho da UFPA sobre o Novo Coronavírus, a professora Rita Medeiros, destacou que a atual fase da pandemia permite avançar na retomada de atividades presenciais com maior segurança, devido ao avanço na vacinação e mantidos os cuidados básicos de uso de máscara e higienização das mãos.

"Essas novas medidas se pautam no conhecimento científico atualizado sobre o vírus e a doença, que tem orientado todas as medidas da UFPA desde o início da pandemia”, disse a professora Rita Medeiros.

Atualmente, os campi da UFPA estão em Bandeira Verde, exceto o Campus Universitário de Altamira, que está em Bandeira Amarela. A Bandeira Verde sinaliza capacidade hospitalar controlada e evolução de novos casos de transmissão viral em fase decrescente nos municípios onde está vigente; e a Bandeira Amarela sinaliza risco intermediário de contaminação.

Com a nova resolução aprovada pelo Consad, é possível a realização de todas as atividades presenciais na vigência dessas Bandeiras, garantida a comprovação da vacinação e o uso de máscara. O sistema de bandeiramento é adotado pela universidade desde dezembro de 2020.

“Após quase dois anos de pandemia, avançamos na retomada plena das atividades presenciais. Nosso GT continuará monitorando a evolução da pandemia e permaneceremos atentos aos dados epidemiológicos nos municípios onde a UFPA possui campus. O momento agora é de trabalhar para que esse retorno pleno aconteça de modo seguro para todas as pessoas”, aponta o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho.