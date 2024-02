UFPA abre seleção para monitoria de evento da SBPC; veja como participar

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou nesta quinta-feira (01) o edital para seleção local de 37 monitores para atuar em comissões organizadoras da 76ª Reunião Anual (RA) da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada entre os dias de 07 a 13 de julho de 2024, no campus Guamá da UFPA e em outros pontos da cidade de Belém. O evento tem como objetivo promover o debate e exposição de trabalhos científicos sobre políticas públicas de CT&I (Ciência, Tecnologia e Informação) e difundir os avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento, reunindo pesquisadores, estudantes, professores universitários, professores da rede do ensino, básico (fundamental e médio), profissionais diversos e cidadãos em geral.

A UFPA sediou a 35ª Reunião Anual da SBPC, em 1983, e a 59ª Reunião Anual, em 2007. A universidade volta a receber o evento após 17 anos.

O tema desta edição será “Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza”, tendo a monitoria o objetivo de auxiliar na organização deste que é considerado o maior evento da América Latina.

Como se inscrever

A inscrição pode ser feita por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no período do dia 01 a 19 de fevereiro, sendo ofertadas 37 vagas para as atividades de monitoria que começarão a partir de março de 2024 e encerrarão em agosto de 2024. Em março será lançado novo edital com maior número de vagas para atuação a partir de maio de 2024, em todas as áreas da organização do evento.

Áreas e perfis

Os interessados, no ato da inscrição, deverão optar por atuar em uma das comissões organizadoras do evento, sendo-as: Comunicação; Multicampi; Compras e Contratações; Monitoria; Gestão e Planejamento; SBPC Jovem; Acessibilidade; e Infraestrutura.

Podem se candidatar pessoas vinculadas a instituições de ensino que tenham disponibilidade para atuar na monitoria com dedicação de 20 horas semanais no período da manhã ou da tarde.

Seleção

O processo seletivo será mediante análise documental e entrevista (quando necessária), considerando o perfil de monitoria para cada área. As comissões irão analisar e classificar os candidatos separadamente. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de fevereiro no site local da RA 2024.

Serviço

Seleção local de monitores para atuar na 76ª Reunião Anual da SBPC

Inscrições: de 1º a 19 de fevereiro de 2024

Acesse o formulário de inscrição.

Acesse o edital em português e acessível em Libras e para leitores de tela.

Mais informações: sbpc.ufpa.br

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)