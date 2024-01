Listão UFPA 2024: submissão dos documentos digitais para habilitação é prorrogada até 4 de fevereiro

A Habilitação ao Vínculo Institucional do Processo Seletivo 2024 (PS UFPA 2024) já está ocorrendo e o prazo para a submissão dos documentos digitais no Sistema de Cadastro Online de Calouros (coc.ufpa.br) foi prorrogado até o dia 4 de fevereiro. As informações foram divulgadas, nesta quarta-feira (31), pela Universidade Federal do Pará.

Após a divulgação dos estudantes classificados de cada processo seletivo, ocorre a habilitação ao vínculo institucional. A habilitação é um procedimento em que a universidade confirma as informações fornecidas pelos candidatos no momento da inscrição no processo seletivo.

Os detalhes dos procedimentos, as datas e os locais referentes à habilitação no edital e seus anexos, disponíveis no site ciac.ufpa.br

