UFPA divulga edital de processo seletivo para Educação do Campo

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, na última terça-feira (30) o Edital de Seleção do Processo Seletivo Especial para o Curso de Licenciatura em Educação do Campo 2024 (PSE 2024-2). Ao todo serão ofertadas 200 vagas, distribuídas em cinco ofertas de turmas, além de uma vaga PcD para cada turma. Os interessados podem se inscrever diretamente na página do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS), das 14h do dia 5 de fevereiro às 17h do dia 5 de março de 2024.

As vagas serão ofertadas para os municípios de Abaetetuba, Gurupá, Oeiras do Pará e Cametá, nas áreas de Ciências Sociais e Humanas; Ciências Naturais; Ciências da Natureza; Ciências Agrárias e Ciências da Natureza. Podem participar da seleção candidatas(os) que comprovem pertencimento às populações rurais, morem no campo e não tenham formação de nível superior iniciada ou concluída. Após a conclusão da inscrição, a(o) candidata(o) deve, obrigatoriamente, gerar e imprimir a ficha de inscrição para comprovar a conclusão da inscrição.

Educação no campo

O curso de Licenciatura em Educação do Campo visa atender à demanda por formação superior das (os) educadoras(es) das escolas do campo, com efetivo exercício nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio das redes de ensino.

As Escolas do Campo tem como público-alvo pessoas vinculadas ao trabalho no campo, como: agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas, entre outros.

No ato de inscrição, os candidatos devem comprovar o pertencimento às populações rurais, por meio de Declaração de Pertencimento que informe sobre o vínculo de pertencimento, a atuação e a residência ou não em comunidade. A declaração deve ser emitida e assinada por três lideranças comunitárias, que devem fornecer seus respectivos números de CPF e RG para a identificação.

Prova

A prova objetiva constará de 40 questões de múltipla escolha, das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa/Leitura, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Literatura. Já na prova de Redação em Língua Portuguesa, vão ser avaliados os seguintes aspectos: fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta. Ambas as provas serão realizadas no dia 24 de março de 2024, das 8h30 às 12h30, nas cidades a que a vaga pretendida está vinculada.

Seleção

A seleção do PSE 2024-2 será dividida em três etapas: homologação das inscrições, prova com questões objetivas e redação em língua portuguesa e, por último, entrevista. A etapa final será nos dias 4 e 5 de maio, para que seja possível compreender o vínculo da (o) inscrita(o) e seu pertencimento às populações rurais.

A convocação para as entrevistas ocorrerá a partir do dia 30 de abril de 2024,na página do Ceps. Quem não comparecer a qualquer uma das etapas da seleção será eliminada(o) do concurso.