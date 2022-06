Ufologia: encontro em Belém debate sobre contatados e abduzidos

Para despertar a consciência sobre contatos com outras inteligências no âmbito da ufologia, será realizado no próximo sábado (04), o 1º Encontro de Contatados e Abduzidos, organizado pelo Núcleo de Amparo Espiritual e Social Consciência Nova. Será das 14h às 18h, no auditório do Sindicato dos Urbanitários, na Avenida Duque de Caxias, número 1234, bairro do Marco, em Belém.

O encontro trará reflexões sobre essa possibilidade, a forma de manifestação das mensagens, além de pautar a existência de documentos divulgados por governos e autoridades militares sobre eventos ufológicos. Além disso, exibição de filme, meditação, canalização extrafísica e um momento literário farão parte da programação.

A participação é aberta ao público, que deverá realizar inscrição no valor de R$ 20,00, por meio do WhatsApp (91) 98559-8543.

A programação é idealizada por Bruno Miranda, pesquisador de fenômenos ufológicos e fundador do Núcleo Afro de Amparo Espiritual e Social Consciência Nova, juntamente com Simone Miranda, médium e também fundadora do projeto. O encontro é resultado de mais de 8 anos de pesquisas e vivências sobre o tema.

Veja a programação

Palestra “O Fenômeno UFO e as Comunicações Extraterrestres”, com Bruno Miranda

Palestra “Fui Contatado ou Abduzido que faço agora?”, com Simone Miranda

Exibição do Filme La Belle Verte

Mesa Redonda com relatos sobre ufologia

Meditação e Canalização de Energia Extraterrestres

Exposição de Livros

Casos ufológicos no Pará

De acordo com o organizador do evento e pesquisador ufológico, Bruno Miranda, o propósito do encontro é saber quantas pessoas estão sendo possivelmente contatadas por seres não identificados. Ele ainda relata que, no Pará, a ocorrência de eventos ufológicos são visualizados com frequência, principalmente nos municípios de Colares - onde foi avistado um dos grandes casos envolvendo seres de outro planeta -, Soure e, inclusive, em Belém.

"Todo Pará e todo o Brasil acabam voltando os olhares para a Amazônia para esse assunto, já que nós fomos cenário de um grande palco, que ficou conhecido na época como "chupa-chupa", o caso da Operação Prato, em Colares. A população ficou assustada com luzes que vinham do céu, em formato de bola de fogo, que acabavam atingindo como raio essas pessoas e criava uma queimadura de primeiro grau", comentou Bruno Miranda.

Bruno ainda reflete sobre a forma como a aparição de seres de outro planeta são tratados, principalmente, nas produções de cinema, que aparecem como inimigos dos terrestres.

“Será que nós estamos preparados para o contato? Será que esse contato vai se estabelecer de uma forma harmoniosa? O nosso estudo traz essa reflexão”, afirmou o organizador do evento.

A estimativa de público para o dia do evento é receber em torno 150 pessoas. Ainda neste mês, o Núcleo de Amparo Espiritual e Social Consciência Nova, se prepara para realizar o evento “Entrementes 2022”, nos dias 02 e 03 de julho, na Unama BR, que debaterá assuntos relacionados à ufologia e espiritualidade.

Serviço

I Encontro de Contatados e Abduzidos

Data: 04/06 (sábado)

Horário: das 14h às 18h

Local: Auditório do Sindicato dos Urbanitários, na Avenida Duque de Caxias entre Lomas e Enéas Pinheiro, número 1234, bairro do Marco, em Belém

Inscrições: via WhatsApp, por meio do número (91) 98559-8543, com inscrições no valor de R$ 20,00

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)