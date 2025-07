Atendimento dermatológico para diagnóstico e controle da hanseníase é ofertado à população em Belém

Um mutirão gratuito de atendimento dermatológico em referência ao Dia Mundial da Saúde da Pele, celebrado em 8 de julho, aconteceu nesta sexta-feira (18), na Universidade do Estado do Pará (UEPA), no bairro do Marco. A ação é voltada para o diagnóstico precoce e controle da hanseníase. O evento de combate à doença é promovido pela International League of Dermatological Societies (ILDS) e pela International Society of Dermatology (ISD), em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), e apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e da UEPA.

Secretária-Geral (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A Secretária-Geral da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SPD), Regina Carneiro, listou quais sintomas a população deve observar. “São manchas brancas ou vermelhas que muitas vezes começam a pinicar na pele, se tornando uma irritação. Cada vez que a gente trata pacientes, eles já passam para lesões. Quando eles iniciam o tratamento após a detecção precoce, a gente faz a busca dos comunicantes e examinamos todas as pessoas que convivem com ele em busca de outros casos”, explicou.

Mutirão de atendimento dermatológico gratuito (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A campanha de enfrentamento e prevenção realizada pela ILDS foi sediada por dez cidades em todo o mundo, incluindo Belém e outras regiões em Bangladesh, Colômbia, Etiópia, Grécia, Indonésia, Nigéria, Filipinas, Tanzânia e Estados Unidos.

Os atendimentos foram coordenados e ofertados no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPA, na travessa Perebebuí. De acordo com a Secretária-Geral, a programação envolveu cerca de 20 profissionais dermatologistas, 40 alunos de medicina e técnicos de enfermagem. “A meta para o número de pacientes atendidos era de 370. E a gente já realizou quase 500 atendimentos. Não tem estatística ainda para 2025, mas o Brasil fica em primeiro ou segundo lugar no boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, afirmou.

Paciente Alexandre Cruz sendo atendido no mutirão (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A professora da UEPA, Carla Pires, explicou a dinâmica dos atendimentos. “Hoje, especificamente, é uma campanha voltada para suspeitos de hanseníase, pessoas que têm manchas, nódulos ou dormência, que não desaparecem. A SESPA e a SESMA vieram dar a primeira dose da vacina, fazer testes rápidos nas comunidades, e além disso, notificar e direcionar os pacientes para as unidade de saúde, onde eles vão tomar as outras doses. O medicamento funciona assim, eles tomam a primeira dose e sempre tomam o restante no posto de saúde mais próximo da casa deles. Após o evento, casos simples que a gente consegue tratar agora já vão ser tratados. Casos mais complexos que precisam de exame, nós estamos marcando o exame ou já realizando agora e marcando o recorrente, com o nosso serviço”, informou.

Atendimento em mutirão gratuito busca o diagnóstico precoce e controle da hanseníase (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Um dos pacientes que estava sendo atendido, falou sobre a importância de se prevenir. “Eu cheguei aqui e o atendimento foi rápido, a profissional foi bem atenciosa. Eu consegui fazer o atendimento com a dermatologista e isso é importante, até porque a hanseníase, é uma doença que todo mundo sabe que é perigosa se não tratar, então tem que ter a prevenção. Eu vi que ia ter mutirão aqui pela televisão, pela TV Liberal que eu estava assistindo pela manhã e vim até o posto”, finalizou Alexandre Cruz, morador do bairro da Pedreira.

O feirante, Álvaro Rocha, conseguiu encaminhamento para a realização de um procedimento. “Eu tinha sintomas da hanseníase, uns problemas dermatológicos, então vim ver o que era. Eu já estava assim há bastante tempo e tinha que fazer alguma coisa. Consegui ser atendido e vou fazer uma biópsia no próximo mês, para ver se não é uma coisa mais séria, já que me incomoda quando tomo banho e pego sol. Por isso, a médica me disse para usar hidratante e protetor solar”, contou.