Uepa retoma salas de vacinação contra covid-19 em Belém

A população de Belém dispõe do funcionamento de postos de vacinação contra a covid-19 em funcionamento na Escola de Enfermagem e o Centro Saúde Escola (CSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Essas unidades já estão atuando com esse serviço desde segunda-feira (13), como ação integrante da campanha de

imunização da população belenense, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

No Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), na travessa Perebebuí, nº 2623, perto da Almirante Barroso, no bairro do Marco, a Uepa disponibiliza salas de vacina. Esses espaços de imunização contra o coronavírus são viabilizados no Centro de Saúde Escola (CSE), na avenida Romulo Maiorana, nº2558, também no Marco, em Belém.

Vacina

A vacina contra a covid-19 está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para todas as pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose e, também, àqueles indivíduos que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Aqueles que desejam receber a vacina precisam apresentar o RG, CPF e comprovante de residência da Cidade de Belém. Nos casos de segunda ou terceira dose é preciso levar também o cartão de vacinação das doses já recebidas, repassa a Uepa.

Segundo a Sesma, nesta nova etapa da campanha de vacinação estarão disponíveis 60 pontos de aplicação da vacina contra covid-19 em Belém, distribuídos entre Unidades Básicas (UBS) e de Saúde da Família (USF), além de dez salas de vacinação em espaços parceiros, como as universidades públicas e privadas, além dos shoppings centers da capital do Pará.

Agilidade

Segundo a vice-reitora da Uepa e enfermeira, Ilma Pastana, a parceria com a Sesma, que possibilitou dois pontos de vacinação na Universidade, é uma ação destinada a agilizar o processo de imunização, em Belém. “Acreditamos que a atuação estratégica das nossas equipes de profissionais, desde o início da campanha de vacinação da Sesma, é uma forma de a Universidade auxiliar no processo de descentralização das UBS e, assim, ofertar mais dois pontos de aplicação de vacinas para agilizar a imunização da população da nossa cidade”, afirma.

Para a aluna do sétimo semestre do curso de Enfermagem da Uepa, Camila Matos, a experiência de atuar como voluntária ou bolsista na campanha de vacinação da covid-19 é significativa para a formação profissional. “Estou atuando desde o primeiro mês da campanha, antes como voluntária e agora iniciando meu primeiro dia como estagiária e desde que comecei ganhei muita experiência e conhecimento sobre a prática da Enfermagem, pois é um verdadeiro laboratório de aprendizado, além de que poderei no futuro dizer que trabalhei na linha de frente contra a pandemia”, relata.

A aposentada Joana Barbosa ressalta o atendimento humanizado que recebeu na vacinação.“Estou muito feliz por ter optado vir tomar a minha dose terceira dose de reforço aqui na Escola de Enfermagem, pois não atravessei filas e fui atendida com muita atenção e carinho pelas enfermeiras que estavam na sala de vacinação”, completa.

Confira os pontos de vacinação contra a covid-19 em Belém (site da Sesma): https://belemvacinada.com.br/locais/