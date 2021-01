Uepa realiza novos cadastros de pacientes no programa Pós-Covid

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) retomou o cadastro de novos pacientes no seu Programa de Atenção Integral à Saúde de Pacientes Pós-Covid-19, que cuida de pacientes recuperados da covid-19 que apresentam lesões e sequelas. Os cadastros serão realizados até a sexta-feira (8).

Os recuperados que desejam participar do programa devem requerer suas inscrições por meio do WhatsApp, pelo (91) 98118-2421. Para realizar o cadastro é necessário ter o teste laboratorial para a covid-19.

Após o registro, uma equipe da Uepa fará triagem de cada inscrito por meio de contato telefônico e obterá mais detalhes clínicos, o que permitirá alocar o paciente para avaliação presencial, onde serão exigidos RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo é atender em torno de 35 pessoas por dia. A iniciativa conta com uma equipe multiprofissional. São professores, alunos e profissionais da saúde, que vão avaliar os diversos impactos da doença no organismo dos pacientes, além de acompanhar e reabilitar pessoas que ficaram com lesões e sequelas.

“Com a reabilitação cardiorrespiratória e muscular estamos observando no dia a dia melhora de sintomas, como falta de ar, fadiga muscular e dores articulares. Estamos observando também melhora do quadro de paladar e olfato”, explica o professor Fábio Falcão, fisioterapeuta e coordenador do Programa.

Desde seu lançamento, o Programa já cadastrou 5.189 pessoas. Os cadastros são abertos e em períodos regulares, geralmente uma vez por mês e, gradualmente, os pacientes são chamados para iniciar o acompanhamento.

“Os serviços ofertados são reabilitação respiratória e muscular, atendimentos médicos (clínica médica, nefrologia, reumatologia, neurologia, dermatologia e hematologia), reabilitação do olfato e paladar, além de exames laboratoriais e de tomografia computadorizada de tórax”, detalha o coordenador.

Serviço

Programa de Atenção Integral à Saúde de Pacientes Pós-Covid-19

Período de cadastramento: 4/1 até 8/1

Cadastramento via WhatsApp (91) 98118-2421

Atendimentos: segunda a quinta-feira, das 7h às 11h, e das 13h às 17h

Local: Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafto/CER III), localizada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), o Campus II da Uepa, em Belém