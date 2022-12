Uepa oferta vagas para o processo seletivo específico de Letras/Libras

Estão abertas até o dia 15 de dezembro as inscrições para os interessados em participar do Processo Seletivo Específico para o curso de Letras-Libras 2023, ofertado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Os cursos são ofertados nos campi de Belém e Marabá. As vagas são destinadas a ouvintes e surdos (perda de audição bilateral, parcial ou total), que tenham conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e concluíram o Ensino Médio ou equivalente. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Uepa.

Ao todo, são 84 vagas ofertadas. E, para finalizar a inscrição, o candidato deve efetuar uma taxa de pagamento de R$ 60,00. As demais informações estão disponíveis no edital 121-2022, que também está disponível na versão em Libras.

Ainda no ato da inscrição, o candidato deverá escolher o grupo de vaga (pessoa surda ou pessoa ouvinte) ao qual pretende exclusivamente concorrer. As vagas dos grupos pessoa surda ou pessoa ouvinte” estão distribuídas em três tipos: cotas socioeconômicas, para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições públicas de ensino.

Para os estudantes concorrentes na modalidade de cotas étnico-raciais, as vagas são destinadas aos candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em cursos regulares ou na modalidade EJA em instituições públicas de ensino e se autodeclararem negros ou indígenas; e não cotistas, para aqueles que cursaram pelo menos uma série do ensino médio em escolas privadas, com ou sem bolsa de estudos, concluíram o ensino médio por meio de certificação, cursaram pelo menos uma das séries do ensino médio em outros países.

A prova será realizada em 8 de janeiro de 2023. Já o resultado final está previsto para o dia 19 do mesmo mês. Segundo a Uepa, o edital está regido conforme o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Programa Viver sem Limite, que prioriza o acesso das pessoas com deficiência à Educação Básica e Superior.

Quem é considerado surdo?

Considera-se pessoa surda ou com deficiência auditiva, conforme o Decreto 5.626/2005, aquela que possui perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz.

Pioneira

A Uepa foi a primeira instituição da região Norte a realizar um Processo Seletivo específico para deficientes auditivos em 2022, após decisão aprovada na 250ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (Consun), realizada em outubro de 2021. O curso de Licenciatura em Letras - Libras da Uepa foi criado com o objetivo de promover a formação específica para o professor de Língua de Sinais, que, a partir dos anos 2000, começou a ser incluída nos diversos setores de educação.

Serviço

Processo Seletivo Específico para o curso de Letras-Libras 2023

Inscrições: até o dia 15 de dezembro

Site para inscrição: site da Uepa

Data da prova: 8 de janeiro de 2023

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)