UEPA oferece ações de saúde e cidadania nesta sexta-feira (5); veja como participar

Nesta sexta-feira (5), a população belenense poderá ter acesso a diversos serviços de saúde e cidadania oferecidos pelo Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que são emissão de carteira de identidade, doação de sangue, vacinação, entre outras checagens de saúde. Os serviços iniciam a partir das 8h, no Campus situado na Travessa Djalma Dutra, s/n, entre as ruas Municipalidade e do Una. A programão faz parte das comemorações dos 30 anos da instiutição de ensino superior.

A ação é realizada através de ação conjunta entre a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém. Estarão disponíveis 100 atendimentos para emissão de carteira de identidade (incluindo a confecção da foto 3x4), 100 encaminhamentos para emissão gratuita de segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito; 60 atendimentos da Justiça Eleitoral, como alteração de domicílio e regularização; 60 atendimentos para emissão de Carteira de Trabalho digital; 60 atendimentos para aconselhamento jurídico; e 60 atendimentos relacionados ao CPF.

Em relação as ações de saúde, Para doar, basta ter acima de 50kgs, entre 16 e 69 anos, ter doado sangue há mais de três meses, para as mulheres, e dois meses, para os homens, estar bem de saúde e alimentado. Além disso, é importante que o doador preencha o pré-cadastro disponível aqui para adiantar o processo de triagem. Bem como, serão ofertadas vacinas contra a Hepatite B, Febre Amarela e Antitetânica, em uma parceria com a Sesma. O Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor (Nass) viabilizará medições de pressão arterial e glicemia, testes rápidos de Sífilis, HIV e Hepatite C, além da auriculoterapia, uma técnica que aplica pressão a pontos específicos da orelha externa com o objetivo de tratar diversos males físicos, mentais e emocionais.

SERVIÇO

Documentos necessários para os serviços da DPE

ATENDIMENTO JURÍDICO, ORIENTAÇÕES E AÇÕES EXTRAJUDICIAIS:

1. Alteração ou Correção de registro civil de nascimento, casamento e obito.

(Documentação. Certidão com erro ou para ser alterada junto com documentos que comprovam do erro ou alteração)

2. Reconhecimento voluntário de paternidade.

(Documentação: Pai e mãe presentes com seus documentos e certidão do filho)

3. Orientações juridicas.

ENCAMINHAMENTO COM GRATUIDADE PARA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO:

Necessário a cópia da certidão ou da identidade e comprovante de residência

EMISSÃO DE CPF

- 2ª via do CPF. para qualquer idade.

(Documentos: Qualquer documento de identificação que contenha nome completo, data de nascimento, naturalidade e filiação; informar número do CPF; e, título de eleitor para maiores de 16 anos).

- Alteração, correção, atualização e regularização, para acima de 16 anos.

(Documentação: Qualquer documento de identificação que comprove a alteração contendo nome completo, data de nascimento, naturalidade e filiação; título de eleitor válido e atualizado caso tenha mudado alguma informação; e endereço com CEP e telefone (OBRIGATÓRIO)

EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

Idade:14 anos com senha e acompanhado dos pais com seus documentos.

Obrigatório a apresentação da certidão original de nascimento/casamento e/ou averbação de divórcio.

2 fotos recentes.

Comprovante de residência.

Documentos opcionais: CPF, titulo de eleitor, carteira de habilitação, PIS e CTPS.

FOTO 3x4

A partir de 14 anos.

2 fotos para cada pessoa

Somente serão atendidos aqueles com senha para emissão de Carteira de Identidade.

SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL

- Alteração de domicílio.

- Alteração/correção de informações.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)