Uepa divulga o edital do Processo Seletivo de 2024

Nesta quarta-feira (18), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou o edital do Processo Seletivo 2024 (Prosel). Serão ofertadas 3.586 vagas nos cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia. O processo de inscrição começa na próxima sexta-feira (20) e deve ser feito pela internet. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 9 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100, mas será concedida a isenção da taxa de inscrição aos candidatos que concluíram, ou estão concluindo, o Ensino Médio nas instituições públicas do Pará. A seleção é voltada aos estudantes que se inscreveram para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, desde que já tenham concluído ou estão prestes a concluir a última série do Ensino Médio. A nota obtida no exame é usada para a seleção dos candidatos.

Podem solicitar isenção às pessoas com deficiência (PcD); servidores da Uepa ou seus dependentes legais, além de pessoas com hipossuficiência econômica e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O pedido deve ser feito até o dia 30 de outubro, conforme definido no edital.

O resultado final do Prosel ainda não possui data definida. Também há oferta de cursos em dois novos campi, Ananindeua e Parauapebas. Serão 1.438 vagas ofertadas na capital e 2.148 para o interior do estado. O Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) terá 1.756 vagas nos seus cursos de Licenciatura e Bacharelado, seguido pelo Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), com 990 vaga e, por fim, os cursos da saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), somam 840 vagas.

As vagas estão divididas em 30% destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino. Os outros 20% estão direcionados aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino e se autodeclararem negros ou indígenas e 50% do total de vagas ofertadas para candidatos da ampla concorrência.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)