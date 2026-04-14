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Uepa convoca mais de 700 candidatos em novas repescagens do Prosel 2026

Chamadas incluem vagas em mais de 50 cursos em todo o Pará; pré-matrícula ocorre nos dias 13 e 14 e confirmação presencial segue até o dia 16

O Liberal
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Uepa convoca mais de 700 candidatos em novas repescagens do Prosel 2026. (Reprodução)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta segunda-feira (13), três novas chamadas subsequentes de seus processos seletivos de 2026, ampliando as oportunidades de ingresso em cursos de graduação em todo o estado.

Entre as convocações está a 4ª repescagem do Processo Seletivo 2026 (Prosel), que chamou quase 600 candidatos para mais de 50 cursos distribuídos em municípios como Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Marabá, Moju, Paragominas, Parauapebas, Salvaterra, Santarém, São Miguel do Guamá, Tucuruí e Vigia de Nazaré.

Também foi divulgada a 1ª repescagem do Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026, com a convocação de mais de 120 novos estudantes em cursos ofertados em oito municípios paraenses. Já a 3ª repescagem do curso de Tecnólogo em Gastronomia convocou 23 candidatos para as vagas disponíveis em Belém.

Os convocados devem realizar a pré-matrícula on-line por meio do Sistema de Integração e Gestão Acadêmicas (SIGAA) nos dias 13 e 14, conforme orientações dos editais. Nos dias 14 e 15, das 9h às 13h, candidatos aprovados por cotas precisam comparecer às comissões institucionais responsáveis pela heteroidentificação, verificação de pessoa com deficiência (PcD) e análise de renda.

A confirmação presencial de matrícula ocorrerá também nos dias 14 e 15, das 9h às 14h, no campus onde o estudante cursará a graduação. Já os candidatos da ampla concorrência devem realizar essa etapa nos dias 15 e 16, das 8h às 14h.

Para efetivar a matrícula, os candidatos devem apresentar:

  • Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecida no ato da matrícula);
  • Documento de identidade (RG);
  • CPF;
  • Certidão de nascimento ou casamento;
  • Certificado de alistamento militar (para homens maiores de 18 anos);
  • Foto 3x4 recente;
  • Título de eleitor com comprovante de votação ou quitação eleitoral;
  • Histórico escolar do ensino médio;
  • Certificado de conclusão do ensino médio;
  • Comprovante de residência atualizado;
  • Formulário de autodeclaração;
  • Além disso, candidatos de cotas devem apresentar documentação específica, como comprovantes de renda, laudos médicos (no caso de PcD), declarações de pertencimento a comunidades indígenas ou quilombolas, entre outros documentos previstos em edital.

As listas completas de convocados e os editais estão disponíveis no site oficial da Uepa.

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