UBS da Cremação está com atendimento suspenso temporariamente devido reforma

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cremação, em Belém, está com os serviços temporariamente suspensos devido às reformas estruturais do prédio. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a previsão é que os reparos, que visam melhoria do atendimento ao público, terminem no domingo (5) e as atividades na UBS sejam normalizadas já na segunda-feira (6).

Para garantir que os pacientes da unidade não sejam prejudicados com a suspensão temporária, o público da UBS terão as consultas e exames reagendados para a próxima semana. Além, disso, serviço de vacinação foi transferido, durante esse período, para a ESF Radional, UBS Jurunas e UBS Condor.

Vacinação

A vacinação contra influenza e covid-19 não ocorrerão durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), em Belém. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) paralisaram suas atividades e devem retornar com o atendimento na quinta-feira (2/05). Após a normalização dos serviços, serão ofertadas a vacina bivalente como prevenção à covid-19; os imunizantes que fazem parte do calendário vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos; e atendimento para consultas e marcação de exames oferecidos à população.

Pfizer bivalente: é exclusiva para grupos prioritários, a partir de 12 anos de idade. Deve ser tomada por idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas com intervalo de seis meses entre as doses.

Os outros grupos prioritários devem observar o intervalo de um ano entre as doses: trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores.

Pfizer Baby: destinada ao público infantil, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, assim como a Coronavac Monovalente, direcionada a pessoas de 5 a 59 anos de idade, que não fazem parte dos grupos prioritários e que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal de duas doses, continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS) de Belém, a partir de quinta-feira, 2.

Conforme a Sesma, os serviços estão normais, nesta quarta-feira (1º), nos prontos-socorros Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (bairro do Guamá), Hospital Geral de Mosqueiro, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Central de Leitos, Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).