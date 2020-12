TV Liberal se destaca em primeiro lugar de audiência e recebe prêmio

A TV Liberal, afiliada paraense da TV Globo, ganhou, no dia 11 de dezembro, o troféu de "Melhor Desempenho de Audiência - PNT", no 7º Prêmio Globo de Programação, ação de incentivo e celebração da programação regional da rede. A emissora, que tem 44 anos de história, se destacou em primeiro lugar de audiência, em 2020, entre as 15 praças do Painel Nacional de Televisão (PNT), mercados brasileiros aferidos pela Kantar Ibope Media.

(Fábio Costa / O Liberal)

A equipe da TV avalia que o mérito é do esforço coletivo de cerca de 400 profissionais, das mais diferentes áreas, sempre com o objetivo de garantir conteúdo de qualidade para telespectadores e anunciantes. Isso com grandes estratégias de divulgação e plano de contingência bem estruturado, que supriu todas as demandas diante de um ano atípico de pandemia. Também há destaque na interatividade, jornalismo com credibilidade, prestação de serviço, ações sociais, estudo minucioso sobre a audiência e engajamento contínuo nas redes sociais.

Além de integrar, como afiliada, a Rede Globo de Televisão, a TV Liberal produz conteúdos regionais de telejornalismo como: Bom Dia Pará; G1 em 1 Minuto; Jornal Liberal 1ª edição; Globo Esporte local; Jornal Liberal 2ª edição; É do Pará; e o Liberal Comunidade. Realiza, desde a sua fundação, a transmissão do Círio, exibe programas especiais como o Expedição Pará e Retrospectiva do Ano e, na área de entretenimento, o especial Sons do Pará. Outros projetos de destaque são: o Troféu Romulo Maiorana, realizado desde 1993, que já entregou mais de 1 milhão de reais em bolsa de incentivo aos atletas participantes; e a Corrida do Círio, uma das mais tradicionais corridas de rua do Brasil; entre outros. Todas essas ações geram grande interação e fidelidade do público telespectador com a TV Liberal.

Como parte desse esforço de manter sua identidade com o público paraense, foi realizada, neste ano, no período de abril a setembro, a iniciativa “Ação Contra Fome”, que arrecadou mais de 224 toneladas de alimentos, doados para famílias carentes da Região Metropolitana de Belém e da Ilha do Marajó. De abril a junho, houve a mobilização social em parceria com a Fundação Hemopa, para doação de sangue.

Com sede em Belém, a TV Liberal opera com microgeradoras em Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção, e mais de 70 retransmissoras. Além do sinal na TV aberta, a TV Liberal pode ser sintonizada, via satélite, por meio do SAT HD regional, na internet, por meio da plataforma Globoplay e das operadoras de TV por assinatura.

Um dos principais fatores tecnológicos para o crescimento da audiência foi o investimento em muchilinks, que utiliza a transmissão através de celular, proporcionando mais agilidade na cobertura jornalística diária, com entradas ao vivo de qualquer lugar.

Desempenho excepcional

Quem anunciou com muitos elogios a premiação foi o diretor de programação da TV Globo, Amauri Soares. “Anunciar uma emissora que teve um desempenho excepcional de audiência em um ano com tantas restrições, simboliza o espírito batalhador e incansável que as nossas emissoras demonstraram. Tenho um orgulho enorme de dizer, no final desse ano tão incomum, que superamos as nossas expectativas, oferecemos o melhor conteúdo que pudemos e conseguimos manter a audiência. Chegar ao final desse ano falando em missão cumprida é muito gratificante e a TV Liberal representa toda a luta que enfrentamos”.

O diretor de programação da TV Globo destacou que a TV Liberal venceu um grande desafio. "Em televisão, audiência é algo que se conquista todo dia, ao longo do tempo, com trabalho estruturado e sintonia com a comunidade que nos assiste. Ao vencer o prêmio na categoria Audiência, a TV Liberal mostrou que está muito atenta a este desafio".

Ele acrescentou que só é possível levar televisão de qualidade para um país do tamanho do Brasil porque as afiliadas formam a Rede Globo. "É a emissora regional que conhece seu pedaço de Brasil, sua gente, a comunidade. Este conhecimento local é fundamental para o nosso trabalho de comunicação. Este ano, mais do que nunca. Foram muitas dificuldades, a pandemia paralisou os campeonatos esportivos, os eventos, as gravações de novelas e séries. Mesmo assim, não faltou entretenimento na Globo. E, acima de tudo, não faltou informação e prestação de serviço. A TV Liberal cumpriu este papel com muito profissionalismo e, por isso, venceu o prêmio Globo de Programação", concluiu.

Outros prêmios

Esse foi o quinto troféu que a TV Liberal ganhou no Prêmio Globo de Programação. O primeiro foi em 2016, na categoria "Melhor Chamada de Ação Regional", com a chamada institucional "Voando Pro Pará". O vídeo apresentou pontos turísticos e gastronomia típica, com a cantora Joelma cantando a música que tem o mesmo título da chamada.

Em 2017, veio a vitória na categoria "Melhor Case de Ativação Comunitária", com ação de lançamento da novela "A Força do Querer", no aniversário de 390 anos do Ver-o-Peso. O evento, realizado no Anfiteatro da Estação das Docas, contou com a exibição de um clipe especial da novela, além de declamação de poemas e shows.

O programa É do Pará, exibido aos sábados, às 11h45, levou um troféu, em 2018, na categoria "Melhor Programa de Linha". O episódio vencedor, que foi ar em 21 de julho, foi gravado no município de São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, destacando a economia, a culinária e as belezas naturais.

Em 2019, foi a vez do programa "Sons do Pará - 50 Anos de Brega" ganhar na categoria "Melhor Especial Regional - Afiliada". Com duas edições exibidas em dezembro de 2018, o programa promoveu grandes encontros entre artistas locais e traçou uma linha do tempo musical, contando a história do brega paraense.