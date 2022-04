TV Liberal apresenta 'Vem Aqui' para mercado publicitário

O evento ‘Vem Aqui’ abre as portas da TV Liberal, nesta terça-feira (5), para o mercado da comunicação. O encontro dará detalhes da estrutura do novíssimo Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP) da emissora de televisão.

Em um evento dinâmico, publicitários e profissionais do campo das comunicações vão conhecer nesta terça-feira (5), as novidades na programação da tevê e as oportunidades de comunicação. Um dos destaque é a inauguração da unidade de negócios voltada à produção audiovisual paraense, o Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP).

Ações, programas e projetos

O Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP) funcionará como uma verdadeira usina de ideias para ações, programas e projetos de entretenimento audiovisual para a TV Liberal e suas plataformas digitais, e, ainda, para os demais veículos do Grupo Liberal e para o mercado paraense.

O NEP chega para ampliar a oferta de conteúdo regionalizado de qualidade nos espaços optativos da programação da TV Liberal, nos portais e agências e empreendedores locais. A iniciativa oferecerá a expertise do Grupo Liberal em contar histórias e gerar conexões com a audiência, em diferentes canais, com conteúdos que fortaleçam a cultura e conecte oportunidades de negócios a partir de fatos, tendências e necessidades do mercado.

No 'Vem Aqui' desta terça-feira, os convidados vão ter detalhes das recém-lançadas ferramentas de relacionamento com o mercado, desenvolvidas pelo Marketing da emissora, como o novo perfil de negócios da TV Liberal no Instagram (@negociostvliberal) e o Café Digital.

“Depois da nossa e-news mensal #TVLiberalCompartilha e do site de negócios (negociostvliberal.com.br), lançamos o perfil @negociostvliberal como mais um canal para dialogar com o mercado sobre comunicação, marketing, publicidade, televisão, digital, branding, audiência, pesquisas e produtos", frisou o diretor de Marketing da Rede Liberal, Rodrigo Vieira.

Ele destacou que o espaço do "Vem Aqui' é também "uma vitrine para apresentar as novas soluções estratégicas de comunicação multiplataforma da TV Liberal para os nossos parceiros comerciais”.

Café Digital

Os profissionais de publicidade vão também conhecer o projeto Café Digital, um ciclo de encontros presenciais e virtuais entre profissionais da Área de Negócios da TV Liberal e das agências de comunicação paraenses, com o objetivo de tirar dúvidas, entender as necessidades de cada cliente e conversar sobre os formatos digitais disponíveis no G1 Pará, Ge Pará e GShow TV Liberal.

Será lançada ainda a primeira fase do Memória TV Liberal, projeto que resgata as mais de quatro décadas de história da primeira emissora totalmente em cores do Norte e Nordeste. “Neste primeiro momento, vamos inaugurar uma linha do tempo interativa, um painel de nove metros de extensão com os 16 marcos mais importantes da trajetória da TV Liberal. O público poderá acessar vídeos daqueles fatos por meio de QR Codes”, explica Rodrigo Vieira.

Oportunidades comerciais

O encontro ainda terá a apresentação do Troféu Romulo Maiorana 2022, totalmente novo. “A atualização traz conceitos de modernidade, dinamismo, tradição, união, reconhecimento e força”, antecipa Zhandra Pires, gerente de Marketing da Rede Liberal.

Serão anunciados os patrocinadores da edição 2022 e a volta da cerimônia de premiação presencial do Troféu Romulo Maiorana´ no Teatro Maria Sylvia Nunes. Durante o evento, será exibido um vídeo com depoimento de Amauri Soares, diretor executivo da Rede Globo, destacando a força e importância da produção de conteúdo regional e o papel da emissora paraense na comunicação da Amazônia.

O ‘Vem Aqui’ será apresentado pela jornalista Tainá Aires e terá a participação do superintendente da Rede Liberal, Fernando Nascimento; Zhandra Pires; Rodrigo Vieira; e Elton Magalhães, diretor de Programação da Rede Liberal.