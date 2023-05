Desabamento: tutora se emociona ao reencontrar gatinho após acidente em Belém; vídeo

Um dos momentos mais emocionantes após o desabamento de treze sacadas em um prédio residencial no bairro da Cremação, em Belém, neste sábado (13), foi o momento em que uma tutora reencontrou o gatinho que estava presos nos escombros.

O pet foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros e entregue {à moradora do Edifício Cristo Reis, localizado na rua Mundurucus. O animal estava coberto com uma toalha e miava bastante, aparentemente assustado.

Primeiro, o felino foi entregue a um civil, que então entregou para a moradora. A tutora chorou bastante com o reencontro e agradeceu com um abraço o bombeiro.

O momento encheu de emoção quem estava presente.

