Tucanos-de-bico-preto dão esperança a veterinários quanto a reprodução da espécie

Veterinários do Parque Zoobotânico Mangal das Garças estão esperançosos com a aproximação de dois tucanos-de-bico-preto e aguardam reprodução das aves. A espécie é considerada vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN. As aves foram levadas para o Mangal pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Um deles foi abandonado quando filhote no Parque do Utinga e foi temporariamente cuidado pela equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-Bio.

“Inicialmente, a interação dos tucanos não foi tão positiva, porém, após um promissor trabalho comportamental que fizemos para aproximação e adaptação deles, a relação melhorou bastante e eles estão inseparáveis. Ainda não há sinais de comportamento reprodutivo, porém, já conseguimos distinguir o macho e a fêmea”, destaca Camilo González, veterinário do Parque do Utinga.

O tucano-de-bico-preto mede cerca de 46 centímetros de comprimento. Sua principal característica, o bico negro, é comprimido lateralmente na parte superior, característica visível conforme a iluminação, onde se percebe uma espécie de vinco. No habitat natural, possui uma alimentação diversificada, que varia de artrópodes em geral (inclusive cupins, no cupinzeiro e em revoada), aranhas, ovos, filhotes de outras aves, anfíbios e morcegos.

Por conta de suas cores vibrantes, os tucanos sofrem com a captura para alimentar o tráfico de animais. Além disso, o desmatamento também contribui para que a espécie seja considerada vulnerável à extinção. “Estamos esperançosos de que, logo mais, teremos alguma atividade reprodutiva, que nos presenteará com mais animais desta bela espécie que tanto enaltece nossa fauna amazônica”, ressalta o veterinário.

Ainda segundo Camilo, os animais foram recebidos e devidamente cuidados no Parque Zoobotânico. Um dos tucanos resgatados foi para o Mangal ainda filhote e terminou de ser criado pelos cuidados da equipe técnica do espaço. Após este processo, no qual as aves foram examinadas, foi realizada a sexagem.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidades)