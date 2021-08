Tucano raro é avistado no Parque Estadual do Utinga, em Belém

O Parque Estadual do Utinga (Peut) reúne grande biodiversidade, entre os habitantes, as aves. Algumas espécies ameaçadas de extinção. Na última quinta-feira (5) dois registros foram feito, um tucano raro foi avistado no Parque: Araçari-de-pescoço-vermelho (Pteroglossus bitorquatus), tucano que pertence à família Ramphastidae, que engloba os tucanos e araçaris. Espécie listada entre as ameaçadas de extinção.

A primeira aparição foi durante a aula prática do Curso de observação de aves realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Os alunos e o professor Danielson Aleixo se deslocavam por uma floresta de capoeira, quando um dos alunos identificou um Araçari na copa das árvores.

O biólogo Arnold Maia fez o segundo registro no mesmo dia enquanto fazia atividades de monitoramento, só que dessa vez eram cinco pássaros, perto do rio Água Preta. Eles estavam se alimentando de ajiru nas capinaranas.

"Encontrar um bando como esse significa dizer que o Parque Estadual do Utinga é uma unidade de conservação que protege a biodiversidade, então, preservar o parque, as capinaranas, onde eles se alimentam é fundamental", disse o biólogo.

Ivan Santos, gerente da região de Belém, atenta para a importância da preservação do meio ambiente e do papel do Parque na gestão das unidades de conservação, protegendo as florestas e consequentemente a fauna existente e destaca ações de educação ambiental e de ecoturismo para estimular a prática de observação de aves.

(Com informações da Agência Pará)