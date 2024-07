Vídeo: Trump promete a Zelensky, por telefone, que vai acabar com a guerra

Donald Trump informou, na sexta-feira (19.07) que conversou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e garantiu a ele que vai "acabar com a guerra" entre Ucrânia e Rússia se eleitor for. Ele fez a afirmação na plataforma dele Truth (verdade) Social

De acordo com Trump, como novo presidente dos Estados Unidos, "vou trazer paz para o mundo e acabar com a guerra que já ceifou tantas vidas e devastou incontáveis famílias inocentes. Os dois lados poderão se reunir e negociar um acordo que ponha fim à violência e pavimente o caminho para a prosperidade”.

Desde o ano de 2022, quando a guerra começou, os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares em assistência militar a Kiev.

Por sua vez, Zelensky confirmou o telefonema. "Discutimos com o presidente Trump que passos podem ser dados para uma paz justa e realmente duradoura".

"Destaquei o vital apoio bipartidário e bicameral americano para proteger a liberdade e a independência de nossa nação", publicou na rede social X.

Na quinta-feira (18), Donald Trump teve o nome oficializado como candidato presidencial do Partido Republicano. Ele já afirmou, anteriormente, que acabaria com a guerra muito rapidamente, mas nunca disse como.

Trump e Putim

Os elogios frequentes de Trump a Putin e sua relutância em condenar abertamente a invasão russa causam temor no Ocidente de que ele possa obrigar a Ucrânia a aceitar uma derrota parcial.

Em junho passado, Donald Trumpo recebeu na mansão dele na Flórida o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que se reuniu no começo do mês com o presidente russo, Vladimir Putin.

Tump já criticou diversas vezes a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Seu companheiro de chapa, J.D. Vance, lidera a ala isolacionista entre os congressistas republicanos que sustentam que os Estados Unidos deveriam suspender a ajuda à Ucrânia.