TRT-8 entra em regime de teletrabalho após queda de mangueira em Belém

Devido a queda de uma mangueira centenária frente ao prédio anexo do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá), em Belém, na manhã desta quinta-feira (12), o expediente presencial no órgão de justiça foi suspenso. Os magistrados e servidores do TRT-8 irão atuar no regime de trabalho, até a emissão de outra deliberação administrativa.

O tribunal informou que, em função do incidente, que causou a queda de energia elétrica, telefonia e internet nos prédios próximos, a presidente do TRT-8, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, determinou a suspensão do expediente presencial na sede do TRT-8 e do Fórum Trabalhista de Belém.

Ainda de acordo com o tribunal, a saída de veículos do prédio será pela avenida Senador Lemos, para garantir a segurança de todos.

Serviço

Regime de teletrabalho sede do TRT-8 e fórum trabalhista

Início: 12 de dezembro de 2024

Acesse o balcão virtual para atendimento: https://www.trt8.jus.br/servicos/balcao-virtual