Trio elétrico rompe fio de alta tensão, deixa uma pessoa ferida e cantores presos em procissão

Um incidente marcou a tradicional Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026 na noite desta terça-feira (12), em Belém. Durante a passagem pela rua Antônio Barreto com a travessa 9 de Janeiro, o trio elétrico que acompanhava a caminhada religiosa rompeu um fio de alta tensão.

Após o rompimento, o fio ficou apoiado sobre a estrutura do trio, que permaneceu energizada. Por questões de segurança, os cantores e integrantes da equipe que estavam em cima do veículo precisaram aguardar cerca de 50 minutos até que a situação fosse controlada e o desembarque pudesse ser realizado sem riscos.

Alguns bairros ficaram no escuro. (O Liberal)

De acordo com informações apuradas no local, uma pessoa ficou ferida durante o incidente.

Por causa do ocorrido, trechos dos bairros do Umarizal, Fátima, Marco e Pedreira estão sem o fornecimento de energia. Equipes da distribuidora de energia trabalham para restabelecer os serviços.