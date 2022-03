Tríduo em homenagem a São José é celebrado pelo Grupo Liberal

Um tríduo em homenagem a São José começou a ser celebrado na sede do Grupo Liberal, em Belém, na tarde desta quarta-feira (15), reunindo diretores, servidores e devotos. A programação em honra ao santo patrono da Igreja Católica segue até a sexta-feira (18) e antecede o dia dedicado ao padroeiro, comemorado no sábado, 19 de março.

A programação será celebrada pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em Ananindeua. O pároco explica que os três dias são dedicados a São José por ser uma figura importante para a Igreja Católica. "Nos três dias nós rezamos pedindo a proteção de São José, não somente por essa empresa e as pessoas que aqui trabalham e suas famílias, mas sobre cada um de nós. São José é o patrono universal da Igreja, depois da Santíssima Trindade e da Virgem Maria. A Igreja tem um culto especial a José, a protodulia, que significa 'o primeiro louvor é dado'", pontua.

Na avaliação do vigário, a iniciativa da empresa em celebrar o tríduo é bastante positiva, já que São José é protetor de todas as pessoas. "O Grupo Liberal está de parabéns. São José é um comunicador sem o sê-lo porque ele é o homem do silêncio, da contemplação. Nós vivemos numa sociedade muito barulhenta, agitada, e a presença de São José causa e ainda existem pessoas que desconhecem o seu valor, aquilo que de fato ele é. São José é fundamental para a vida da igreja e das pessoas", afirma o pároco.

Durante os três dias de celebração, sempre às 15h, os fiéis poderão conhecer mais sobre a história de São José, seus traços, etnografia, e o contextos histórico presente ao redor do santo, aspectos que motivam a devoção da Igreja Católica e a dedicação de um dia ao santo desde 1621. "Que nós tragamos São José para nossas famílias, que ele mesmo possa interceder sobre nossas famílias diante de tantas situações que vivem e sofrem", acrescenta o padre Wiremberg.