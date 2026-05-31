Trezena de Santo Antônio inicia com mensagem de amor: ‘Cessem as palavras, falem as obras’

A Igreja deu início à tradicional celebração dos 13 dias que antecedem a festa de Santo Antônio, marcada para o dia 13 de junho. Segundo o Cônego Vlaudian Alves, responsável pela condução das solenidades, a tradição tem origem histórica diretamente ligada à data da canonização do santo, que ocorreu poucos dias antes do aniversário de sua morte. Esse fato, ao longo dos séculos, consolidou o costume de se rezar e revisitar a vida de Santo Antônio nesse período preparatório, pedindo sua intercessão.

Para o cônego, os fiéis que comparecem às celebrações são movidos não apenas pela devoção, mas pelo desejo de manifestar a fé por meio de obras concretas de caridade, herança da espiritualidade agostiniana e franciscana que marcou a trajetória do próprio Santo Antônio. “Que cessem as palavras, falem as obras”, destacou o Cônego Vlaudian ao resumir a mensagem central deixada aos devotos presentes nessa semana, reafirmando que o amor expresso em ações é o caminho que o santo aponta para quem busca sua proteção e exemplo.

A devoção a Santo Antônio, explicou o cônego, carrega uma dimensão teológica profunda, ancorada no pensamento de Santo Agostinho, que afirmava ser possível contemplar a Trindade pelo amor manifestado nas obras de caridade. Não por acaso, Santo Antônio bebeu dessa espiritualidade antes mesmo de ingressar na ordem franciscana, tornando-se um elo entre duas das mais influentes tradições do pensamento cristão. Essa herança espiritual é o que, segundo Alves, atrai tantos fiéis à celebração: a busca por um santo que não apenas intercede, mas inspira uma fé vivida no cotidiano.

"Muitas pessoas vêm aqui estimuladas pelo testemunho de Santo Antônio, pelo desejo de, através das obras que fazem do bem, poder manifestar a sua fé e, é claro, contando com a proteção e a intercessão de Santo Antônio, um santo muito caro, muito presente na nossa memória", afirmou o Cônego. A declaração sintetiza o espírito que une os devotos durante os 13 dias: uma religiosidade que não se limita ao rito, mas transborda para a vida prática, na forma de gestos de amor e solidariedade que, segundo a tradição, honram o legado do santo padroeiro dos pobres e dos perdidos.

Um desses devotos é o cantor Mário Lobato, que foi por mais de quarenta anos a voz que os fiéis ouviam na capela de Santo Antônio. No mesmo lugar, conheceu sua esposa, união que também atribui as interceções do santo na sua vida. “Santo Antônio foi o motivo de estar aqui. Eu e minha esposa, somos casados. Viemos para cá quando eu era jovem, ainda solteiro. Conheci minha esposa aqui, e Santo Antônio sempre foi nosso guia, nosso tudo. Santo Antônio é nossa inspiração. Dediquei um dos meus CDs a ele”, declara.

Mas, a principal manifestação dessa relação está na superação das sequelas de dois casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que o acometeram na atual fase da vida. Após esse episódio e debilitado pelo ocorrido, a memória de Lobato foi atingida, assim como os movimentos do corpo e da face ficaram comrpometidos. Apesar do quadro, a lembrança da sua esposa e da atividade de músico que sempre exerceu na paróquia se mantiveram vívidas. Com a insistência em seguir próximo da sua fé e o tempo, veio a recuperação, celebrada com uma apresentação na capela, quando cantou assim que se recuperou.

“Retornei aqui mesmo com a dificuldade de expressão que tive, devido ao problema de saúde que enfrentei. Apesar das limitações, consegui cantar. Apresentava-me aqui, no alto, onde as pessoas ouviam minha voz… Com certeza, Santo Antônio é para mim, e para minha família, uma fonte inesgotável de auxílio. Ele foi nossa fortaleza”, afirma Lobato.