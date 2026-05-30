Trezena de Santo Antônio começa neste domingo em Belém com programação religiosa de 13 dias

A tradicional Trezena de Santo Antônio terá início neste domingo (31), em Belém, reunindo devotos em uma programação religiosa que se estenderá até o dia 13 de junho, data dedicada ao santo. As celebrações ocorrerão na Capela de Santo Antônio, localizada na avenida José Bonifácio, Nº. 1758, e incluem momentos de oração, missas e uma procissão em homenagem ao padroeiro.

A programação começa às 8h30 com a oração da trezena, seguida por missa solene e a coroação de Nossa Senhora, marcando também o encerramento do mês mariano. Entre os dias 1º e 12 de junho, a trezena será realizada diariamente às 8h30, seguida de missa às 8h45. Já no dia 13 de junho, os fiéis participarão de uma procissão às 8h30, seguida por missa solene às 9h.

Segundo a presidente da Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio, Maria do Socorro Corrêa Morgado, de 71 anos, a celebração representa um importante momento de fé e devoção para centenas de pessoas que participam anualmente das homenagens ao santo.

Origem

De acordo com Maria do Socorro, a história da associação está diretamente ligada a uma promessa feita por uma mulher chamada Enertina. O voto foi realizado após o marido dela enfrentar um grave problema de saúde que exigiu tratamento fora do país.

“Ela prometeu a Santo Antônio que, caso o esposo recuperasse a saúde, dedicaria sua vida ao acolhimento de idosos. Quando ele retornou restabelecido, ela começou esse trabalho na casa que deu origem ao atual Pão de Santo Antônio”, explicou.

O espaço, que atualmente possui cerca de sete mil metros quadrados, tornou-se referência em ações de acolhimento e assistência, mantendo viva a devoção ao santo que inspirou sua fundação.

Devoção

A presidente da entidade destaca que a trezena simboliza 13 dias consecutivos de oração dedicados a Santo Antônio, considerado pelos católicos um importante intercessor junto a Deus por meio de Nossa Senhora.

“São treze dias de oração e fé. Muitas pessoas participam todos os anos para agradecer graças alcançadas e renovar seus pedidos”, afirmou.

Devota desde a infância, Maria do Socorro conta que a relação com Santo Antônio também faz parte de sua trajetória pessoal. Atualmente, ela dedica grande parte do seu tempo ao trabalho voluntário na associação.

“Tudo na minha vida eu entreguei a Santo Antônio. Hoje também entrego a ele o meu trabalho voluntário. Passo os meus dias dedicada à associação por devoção ao santo”, disse.

Arraial

Além das celebrações religiosas, a programação contará com um grande arraial no dia 10 de junho, realizado no Galpão 3 da Estação das Docas. O evento reunirá barracas de comidas típicas, apresentações culturais, sorteio de prêmios e outras atrações.

Segundo a organização, esta será a quarta edição do arraial realizado no local. A iniciativa surgiu após a associação decidir concentrar em um único dia as festividades juninas que anteriormente ocorriam ao longo de toda a trezena.

A expectativa é reunir devotos, voluntários e visitantes em uma celebração que une religiosidade, cultura popular e solidariedade, reforçando uma tradição que atravessa gerações na capital paraense.