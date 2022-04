Três bairros ficarão sem água na semana que vem

Na próxima semana, nos dias 25, 26 e 28, haverá interrupção no abastecimento de água nos bairros da Terra Firma e partes de Canudos e Marco. O anúncio foi feito pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por meio das redes sociais. A suspensão no fornecimento será feita em virtude da realização de serviços de lavagem e desinfecção dos reservatórios que atendem as localidades.

Por isso os moradores dos três bairros devem ficar atento. A interrupção ocorrerá na segunda-feira (25), de 22h às 5h, terça-feira (26), de 22h às 5h e na quinta-feira (28), de 13h às 18h.