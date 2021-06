Três bairros de Belém ficarão sem água nos próximos dois dias; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou na tarde desta quarta-feira (30), que haverá suspensão no abastecimento de água nos bairros Marco, Souza e Curió-Utinga, a partir das 23h, para uma manutenção emergencial do sistema que atende a área.

De acordo com o comunicado, a previsão é que o serviço seja finalizado até às 2 da manhã da próxima quinta-feira (2). Ainda segundo o anúncio, o fornecimento de água será normalizado gradualmente.