Três bairros de Belém ficarão sem água durante dois dias

Os bairros do Umarizal, Nazaré e parte do Reduto terão o fornecimento de água interrompido entre as 20h e as 5h de terça (9) e quarta-feira (10), informou na manhã desta segunda-feira a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

A interrupção será realizada para a lavagem e desinfecção dos reservatórios do 3º setor de abastecimento de Belém nesta terça e quarta-feira (9 e 10). Para realizar o serviço, serão necessárias duas interrupções, sempre no período noturno.