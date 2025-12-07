Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Treineira de 15 anos diz que segundo dia de prova do Enem 2025 foi 'muito bom'

Victória dos Santos cursa o primeiro ano do Ensino Médio e realizou o exame neste domingo (7) para ganhar experiência e controlar o nervosismo

Gabriel da Mota
fonte

Victória dos Santos, 15, está no primeiro ano do ensino médio e, por enquanto, planeja cursar Medicina Veterinária ou Física (Cristino Martins / O Liberal)

A estudante Victória dos Santos, de 15 anos, aproveitou este domingo (7) para testar os conhecimentos no segundo dia de provas do Enem 2025, em Belém. Aluna do primeiro ano do Ensino Médio, ela participou do exame na condição de treineira e avaliou positivamente o nível das questões de Ciências da Natureza e Matemática. 

Para a candidata, o desempenho neste segundo dia superou o da semana anterior.

"Eu achei muito boa, sinceramente. Comparada com a da semana passada, eu fui melhor. Tenho mais facilidade com exatas do que com português e redação", avaliou.

O objetivo de realizar a prova dois anos antes de concluir o ensino médio é, segundo Victória, uma estratégia para reduzir a ansiedade no futuro.

Prática ajuda no desempenho futuro

Victória recomenda a experiência para outros estudantes que estão na mesma fase escolar. Para ela, o contato antecipado com o formato do Exame Nacional do Ensino Médio é fundamental para o preparo psicológico.

"Tem que fazer o treino, porque de primeira é muito nervosismo, né? Tu vais treinando até chegar o 'pra valer' mesmo. A pessoa fica menos nervosa, consegue fazer a prova melhor, pensar melhor", aconselhou.

Por enquanto, o desejo da estudante é conquistar uma vaga no curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) ou, como segunda opção, cursar Física na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Calendário diferenciado

As provas do Enem 2025 na Região Metropolitana de Belém (RMB) ocorrem em data diferenciada neste ano (1ª e 7 de dezembro), em virtude da realização da COP 30 na capital paraense. Pelas regras do edital, os candidatos foram autorizados a deixar os locais de aplicação a partir das 15h30, sem o caderno de questões. A saída portando o material de prova só será permitida a partir das 18h.

.
