Treinar sem exageros é o equilíbrio necessário para alcançar resultados na academia

Manter uma rotina saudável de exercícios físicos é essencial para a saúde física e mental, mas exagerar nos treinos da academia pode ter o efeito contrário ao desejado. Para entender como encontrar o equilíbrio ideal nos treinos, a reportagem de O LIBERAL foi até a Fit4You Academia no bairro do Marco, em Belém, ouvir a instrutora de musculação Fabiane Neves e dois praticantes de perfis bem diferentes: Isabella Scudeler, universitária de 23 anos, e Raimundo Gomes, médico de 72 anos. Cada um compartilhou suas experiências, desafios e os benefícios de respeitar os limites do próprio corpo.

Fabiane Neves explica que o tempo e o descanso entre os exercícios variam conforme o objetivo do praticante. "O treino de hipertrofia e o descanso ideal seria entre 60 segundos e 90 segundos. Já o treino de performance e condicionamento físico é um pouquinho mais longo, com descanso de 2 a 3 minutos. Mas isso varia conforme idade, gênero e condicionamento físico. É importante que haja esse descanso para que os músculos se recuperem e a hipertrofia aconteça", orienta a profissional.

Fabiane Neves, instrutora de musculação (Ivan Duarte / O Liberal)

Ela destaca ainda que o tempo total na academia também depende do objetivo de cada um, mas, em geral, deve variar entre 40 minutos e uma hora e meia.

"Treinar por 3 ou 4 horas já é um tempo bem longo. No caso de quem treina 3 ou 4 horas, normalmente são atletas de alta performance com objetivos muito específicos. Para quem não tem esse objetivo, os riscos incluem lesões graves, acidentes e até mesmo o impacto da falta de acompanhamento adequado", explica.

Ansiedade e pressão das redes sociais

A universitária Isabella Scudeler, 23, começou na musculação com o objetivo de melhorar sua saúde e bem-estar. "Eu comecei mais ou menos há uns 4 meses, com o objetivo de melhorar a saúde, o sono, a ansiedade, ganhar músculo e emagrecer". No entanto, ela admite que, no início, exagerava: "A gente fica com aquela ânsia de querer mudar logo o corpo, querer ter um resultado rápido. Então, eu acabava indo até cinco vezes por semana, às vezes até no sábado, se dava tempo. Pegava bem pesado na musculação e no cardio", revela.

Isabella Scudeler, universitária (Ivan Duarte / O Liberal)

Com o tempo, Isabella encontrou um equilíbrio, com ajuda profissional e pesquisas: "No começo fiquei um pouco perdida em saber quanto tempo ou não dedicar. Aí, como mudei de academia, tive auxílio das meninas que me orientaram. Além disso, assisti bastante vídeos nas redes sociais que me ajudaram. Então, foi uma mistura: busquei informações nas redes sociais e também contei com a ajuda das meninas e dos personal trainers da academia", resume.

Fabiane e Isabella concordam que as redes sociais podem influenciar de forma negativa, criando comparações irreais. "As pessoas devem respeitar o corpo delas, o descanso necessário e os objetivos individuais. Cada caso é um caso, e cada corpo é único", orienta Fabiane.

Isabella, por sua vez, reconhece que se sente pressionada às vezes:

"A gente sempre se compara com outras mulheres. Não é nem uma comparação por inveja, mas de admiração, tipo: 'Nossa, olha como ela é bonita, queria ter esse corpo.' Mas a internet mostra o lado bonito. Você não sabe o que realmente está por trás daquela pessoa", reflete.

Treino na terceira idade

O médico Raimundo Gomes, 72, encontrou na musculação e no Pilates uma forma de manter-se ativo e saudável. Ele conta que retomou os treinos há seis meses após ter se afastado da academia durante a pandemia, por fazer parte de um dos grupos de risco da exposição ao coronavírus. Atualmente, ele segue uma rotina equilibrada: "Faço dois dias de Pilates e, normalmente, três dias de musculação. Essa é minha rotina. E faço caminhada no sábado e no domingo", conta.

Raimundo Gomes, médico (Ivan Duarte / O Liberal)

Para ele, a supervisão profissional é essencial: "Sempre tive bons professores e uma fisioterapeuta que sempre me orienta dentro da minha capacidade. Nunca excedi", afirma. Entre os benefícios de seguir rigorosamente os treinos montados por profissionais, Raimundo destaca a postura e o bem-estar. "Foi algo que aprendi no Pilates: estar com uma boa postura é essencial. Eu me sinto muito bem. Tenho 72 anos, convivo com muitas pessoas da minha idade, e são poucas que têm essa desenvoltura", conclui.