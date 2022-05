Trechos do bairro do Marco, em Belém, ficarão sem água na próxima segunda-feira, 9; veja quais são

Alguns trechos do bairro do Marco, em Belém, ficarão sem água na próxima segunda-feira, 9, para finalização da obra de substituição das redes de abastecimento, segundo informou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). A interrupção no abastecimento de água acontecerá de 22h de domingo, 8, até 12h de segunda-feira.

A Cosanpa orientou para quem tiver caixa d’água que utilize o reservatório para não sentir a falta do serviço. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.



A interrupção de abastecimento de água será nas seguintes ruas:

Travessa Estrela, entre Av. Almirante Barroso e Passagem José Leal Martins;

Travessa Timbó, entre Av. Almirante Barroso e Passagem José Leal Martins;

Travessa Vileta, entre Av. Almirante Barroso e Rua União;

Travessa Humaitá, entre Av. Almirante Barroso e Rua União;

Travessa do Chaco, entre Av. Almirante Barroso e Rua União;

Avenida João Paulo II, entre Passagem Ceará e Travessa Estrela;

Rua Teófilo Condurú, entre Av. Cipriano Santos e Passagem Ceará;

Av. Cipriano Santos, entre Rua Teófilo Condurú e Rua União;

Passagem Ceará, entre Rua Teófilo Condurú e Rua União;

Passagem Jabatiteua, entre Av. João Paulo II e Rua União;

Passagem Jarina;

Vila Hortinha;

Rua União, entre Av. Cipriano Santos e Travessa Vileta;

Passagem José Leal Martins, entre Tv. Estrela e Tv. Vileta.