Trechos diversos da Avenida Visconde de Souza Franco terão trânsito alterado a partir de sábado (10)

A partir das 7h deste sábado (10), o trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, será alterado em vários trechos devido às obras da Nova Doca, que incluem a rede de saneamento. As intervenções são parte dos preparativos para a COP 30, conferência climática que a cidade sediará em novembro de 2025.

A medida tem como objetivo garantir a segurança dos trabalhadores da obra, assim como e pedestres, ciclistas e motoristas.

Confira as vias que terão bloqueio total ou parcial

Avenida Visconde de Souza Franco, entre Rua Belém e Avenida Marechal Hermes - bloqueio de uma faixa – neste sábado (10), das 7h às 12h;

Avenida Visconde de Souza Franco, entre Ruas Bernal do Couto e Diogo Moia - bloqueio de uma faixa – neste sábado (10), das 7h às 16h;

Rua Belém, com Avenida Visconde de Souza Franco - bloqueio total – deste sábado (10) até o domingo (11), das 7h às 22h;

Cruzamento da Avenida Visconde de Souza Franco, entre Avenida Senador Lemos e Rua 28 de Setembro - bloqueio total – deste sábado (10) até a segunda-feira (12), das 7h às 22h. Neste trecho, o fluxo nos dois sentidos da Avenida Visconde de Souza Franco continuará aberto. Para quem trafegar pela Avenida Senador Lemos, será necessário dobrar à direita. Quem trafegar pela Avenida Visconde de Souza Franco, no sentido da Avenida Marechal Hermes, não poderá dobrar à esquerda, no sentido da Rua 28 de Setembro.

No período das interdições, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta aos motoristas que utilizem o acesso por rotas alternativas.

Nova Doca

A obra já está com 76% de serviços realizados, com trabalhos nos oito módulos ao longo da via. Os tapumes das Quadras 1 e 2 do Parque Linear, que recebem trabalhos de acabamento, paisagismo sustentável e a instalação dos equipamentos públicos também foram retirados pelo Governo do Pará. As áreas também ganharam novo asfalto.

A Nova Doca – uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outro sistema de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.

Saneamento

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una está chegando a 40% de execução. A rede de coleta de esgoto que está sendo construída vai trazer mais qualidade de vida à população, evitando o lançamento de esgoto de forma inadequada. O resíduo coletado na região será tratado na Estação do Una, localizada na Rodovia Arthur Bernardes.

O saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e construção de uma estação elevatória e de um abrigo para gerador.

A obra é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Seop, em parceria com o Governo Federal, via Itaipu Binacional.