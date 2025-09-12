Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Trechos das avenidas Dr. Freitas e Brigadeiro Protásio terão interdição neste fim de semana; confira

Intervenções de drenagem estão sendo realizadas nos cruzamentos das avenidas Dr. Freitas, Brigadeiro Protásio, Boulevard e Duque de Caxias, no bairro do Marco

O Liberal
fonte

Trechos das avenidas Dr. Freitas e Brigadeiro Protásio serão interditados para avanço das obras de drenagem (Foto: Leonardo Macêdo | Ascom Seop)

O trânsito na avenida Dr. Freitas, no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Protásio, em Belém, será interditado neste sábado (13) e domingo (14) para o avanço das obras de drenagem. A intervenção faz parte das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

Durante o período de interdição, a avenida Brigadeiro Protásio terá seu tráfego interrompido na direção avenida Júlio César - avenida Dr. Freitas. A medida visa assegurar a segurança de trabalhadores, pedestres, ciclistas e motoristas. Já o fluxo de veículos na avenida Brigadeiro Protásio ocorrerá exclusivamente no sentido avenida Dr. Freitas - avenida Júlio César.

Obra

Intervenções de drenagem estão sendo realizadas nos cruzamentos das avenidas Dr. Freitas, Brigadeiro Protásio, Boulevard e Duque de Caxias, no bairro do Marco. As obras visam aprimorar o escoamento das águas pluviais, mitigar danos à infraestrutura viária e assegurar melhores condições de tráfego. As intervenções começaram com escavações feitas com técnicas de escoramento, garantindo a segurança e a estabilidade das estruturas próximas.

Também estão sendo implantadas tubulações de Polietileno de Alta Densidade (Pead), mais resistentes à corrosão e com maior capacidade de vazão, além de poços de visita e caixas de inspeção, que facilitarão futuras manutenções. 

As novas redes serão conectadas aos sistemas existentes, garantindo continuidade hidráulica e evitando pontos de retenção ou refluxo. Após a conclusão da drenagem, serão feitos os serviços de recomposição do asfalto e das calçadas nas áreas afetadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

alteração no trânsito

obras da cop
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

EDUCAÇÃO

Ministro da Educação anuncia novos investimentos no IFPA e entrega certificados do Pronatec em Belém

Investimentos somam R$ 180 milhões e incluem expansão do IFPA, retomada de obras e criação de linha de microcrédito para egressos do Pronatec

10.09.25 20h33

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

09.09.25 9h19

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque da Residência em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque da Residência, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam por perto

08.09.25 16h31

MAIS LIDAS EM BELÉM

ATO POLÍTICO

Ato na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

Deputados do PL e cidadãos expressam críticas ao judicialismo e pedem liberdade e justiça

07.09.25 10h48

PARÁ

Nova lei regulamenta atividade de batedores artesanais de açaí no Pará

O principal objetivo da legislação é assegurar a qualidade do produto consumido diariamente por milhares de paraenses

08.09.25 19h33

DIA DA INDEPENDÊNCIA

7 de setembro: desfile cívico-militar reúne milhares de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Programação reuniu autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

07.09.25 9h57

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém

Celebração dos 203 anos da Independência do Brasil reuniu autoridades, militares e a população na Avenida Presidente Vargas

07.09.25 10h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda