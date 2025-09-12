Trechos das avenidas Dr. Freitas e Brigadeiro Protásio terão interdição neste fim de semana; confira

O trânsito na avenida Dr. Freitas, no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Protásio, em Belém, será interditado neste sábado (13) e domingo (14) para o avanço das obras de drenagem. A intervenção faz parte das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

Durante o período de interdição, a avenida Brigadeiro Protásio terá seu tráfego interrompido na direção avenida Júlio César - avenida Dr. Freitas. A medida visa assegurar a segurança de trabalhadores, pedestres, ciclistas e motoristas. Já o fluxo de veículos na avenida Brigadeiro Protásio ocorrerá exclusivamente no sentido avenida Dr. Freitas - avenida Júlio César.

Obra

Intervenções de drenagem estão sendo realizadas nos cruzamentos das avenidas Dr. Freitas, Brigadeiro Protásio, Boulevard e Duque de Caxias, no bairro do Marco. As obras visam aprimorar o escoamento das águas pluviais, mitigar danos à infraestrutura viária e assegurar melhores condições de tráfego. As intervenções começaram com escavações feitas com técnicas de escoramento, garantindo a segurança e a estabilidade das estruturas próximas.

Também estão sendo implantadas tubulações de Polietileno de Alta Densidade (Pead), mais resistentes à corrosão e com maior capacidade de vazão, além de poços de visita e caixas de inspeção, que facilitarão futuras manutenções.

As novas redes serão conectadas aos sistemas existentes, garantindo continuidade hidráulica e evitando pontos de retenção ou refluxo. Após a conclusão da drenagem, serão feitos os serviços de recomposição do asfalto e das calçadas nas áreas afetadas.