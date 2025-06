Trechos da Avenida Visconde de Souza Franco serão interditados nesta sexta-feira (13)

Para viabilizar o avanço das obras de pavimentação asfáltica da Nova Doca, alguns trechos da Avenida Visconde de Souza Franco terão alterações na noite desta sexta-feira (13), das 19h às 5h. Os investimentos fazem parte dos legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro deste ano.

Para garantir a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que trafegam pela área, será necessária a interdição parcial, com o bloqueio de uma faixa, nos seguintes trechos:

– Avenida Visconde de Souza Franco, entre as Avenidas Pedro Álvares Cabral e Marechal Hermes.

– Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Avenida Senador Lemos e a Rua Jerônimo Pimentel.

Durante o período de bloqueio, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas.

Nova Doca

A obra já está com 82% de serviços executados, com intervenções nos oito módulos ao longo da via. O Governo do Pará já retirou os tapumes das quadras 1, 2, 3 e 4 do Parque Linear, que recebe trabalhos de acabamento, paisagismo e instalação dos equipamentos públicos. As áreas também ganharam o plantio de árvores e novo asfalto.

A Nova Doca – uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – envolve 1,2 quilômetro de canal, com drenagem, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade