Trecho da Travessa Segunda de Queluz sobre o Canal da Gentil será interditado nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (20), um trecho na Travessa Segunda de Queluz, no bairro de Canudos, ficará interditado para a construção da nova ponte que passa por cima do Canal da Gentil. A interdição da via seguirá dia 3 de janeiro de 2025. Como rotas alternativas para o acesso à Avenida Gentil Bittencourt, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orientou o fluxo de veículos pela Avenida Tucunduba e Travessa Guerra Passos.

O titular da Seop, Ruy Cabral, destacou que a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foi informada da necessidade da interdição na Travessa Segunda de Queluz, para o prosseguimento das obras e construção da ponte sobre o canal. “Estamos tomando as providências para que o impacto seja o menor possível e com brevidade de ocupação desses espaços”, disse o secretário.

Obras do Canal da Gentil

Segundo a Seop, os trabalhos no Canal da Gentil iniciaram no trecho do Canal do Tucunduba e já passaram pela Rua da Olaria, Travessa Juvenal Cordeiro, Travessa Segunda de Queluz, Travessa Teófilo Condurú e chegaram na Travessa Guerra Passos, em 710 metros de extensão.

Semob

Em nota, a Semob informou que, durante a execução da obra, a sinalização do trecho da Travessa Segunda de Queluz com a Avenida Gentil Bittencourt, com cavaletes e cones para orientar condutores e pedestres, é de responsabilidade da empresa responsável.



"A autarquia orienta que os condutores podem desviar pela Avenida Gentil Bittencourt a destino e reforça que devem ter atenção e seguir as regras de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), evitando imprudências, infrações, aplicação de multas, sinistros e mortes no trânsito.", detalha a nota.