Trecho da travessa Rui Barbosa é interditado para poda de árvore neste domingo

BELÉM

Reforço escolar: alunos de Belém contam com apoio pedagógico para vencer impactos da pandemia

Na EMEIF Miguel Pernambuco Filho, no bairro do Jurunas, mais de 20 alunos do 3º ao 5º participam de atividades lúdicas nas férias para equiparar o aprendizado com os demais alunos