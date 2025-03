Trecho da avenida Visconde de Souza Franco é interditado em Belém

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL) informou que um trecho da avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, foi totalmente interditado na noite desta quinta-feira (27). A interdição ocorre entre a rua Belém e a avenida Marechal Hermes, nas proximidades do Porto Futuro, devido às obras do Parque Linear da Nova Doca, em preparação para a COP 30.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até doming​o (30), quando a via será liberada para o tráfego. Durante o período de interdição, agentes de trânsito da SEGBEL estarão no local para orientar os condutores e garantir a organização do tráfego na região.