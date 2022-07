Trecho da avenida Celso Malcher, na Terra Firme, será interditado nesta sexta-feira (22)

Nesta sexta-feira (22), a partir das 7 horas, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), fará a interdição da avenida Celso Malcher, no trecho entre as ruas 24 de Dezembro e São Domingos, para a obra de requalificação e revitalização do mercado da Terra Firme. A medida vai vigorar até o dia 17 de janeiro de 2023.

Em função da interdição, as linhas de ônibus que trafegam nesse perímetro da Celso Malcher e que compõem o sistema de transporte público de passageiros terão seus itinerários desviados da seguinte forma:

Linha 323 – Canudos – Pça. Amazonas fará:

Sentido Bairro – Centro: Rua São Domingos, Av. Tucunduba, Rua da Olaria, Rua Silva Rosado, a destino.

Sentido Centro – Bairro: Rua Silva Rosado, Rua da Olaria, Av. Tucunduba, Rua São Domingos (até o Ponto Terminal).

Linha 324 – Canudos – Pte. Vargas fará:

Sentido Bairro – Centro: Av. Celso Malcher, Rua São Domingos, Av. Tucunduba, Rua da Olaria, Rua Silva Rosado, a destino.

Sentido Centro – Bairro: Rua Silva Rosado, Rua da Olaria, Av. Tucunduba, Rua São Domingos, Av. Celso Malcher (até o Ponto Terminal).

Linha 326 – Canudos II – Pça. Amazonas fará:

Sentido Bairro – Centro: Av. Tucunduba, Rua da Olaria, Rua Silva Rosado, a destino.

Sentido Centro – Bairro: Rua Silva Rosado, Rua da Olaria, Av. Tucunduba (até o Ponto Terminal).