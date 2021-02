Trecho da avenida Alcindo Cacela estará fechado neste domingo (28)

Neste domingo (28), o trecho da avenida Alcindo Cacela compreendido entre as avenidas Governador José Malcher e Magalhães Barata, estará com desvios de trânsito para que sejam feitos serviços de poda de árvores. Parte da vegetação nesse perímetro apresenta riscos à população e receberá o corte preventivo por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A previsão é que os trabalhos iniciem às 8h e sejam encerrados às 14h. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) dará apoio à interdição orientando os condutores quanto às mudanças no trânsito da área.

Por conta da interdição, o tráfego de veículos durante o serviço será desviado. As linhas de ônibus que circulam pela avenida Alcindo Cacela, no sentido Domingos Marreiros e Bernardo Sayão, seguirão no sentido centro/bairro pelas avenidas Alcindo Cacela, Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro, Nazaré, Magalhães Barata e Alcindo Cacela, a destino.

Já as linhas que trafegam pelas avenidas Alcindo Cacela e Magalhães Barata farão o itinerário do sentido centro/bairro pela avenida Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro, Nazaré e Magalhães Barata, a destino. Os mesmos desvios serão adotados para os demais veículos.