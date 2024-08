Trecho da Almirante Barroso será interditado para obra emergencial a partir desta sexta (16)

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) anunciou, nesta quinta-feira (15), a interdição de parte da avenida Almirante Barroso, no trecho entre as travessas Vileta e Humaitá, no sentido Entroncamento-São Brás, para a realização de um serviço emergencial pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). O bloqueio ocorrerá entre sexta-feira (16) e domingo (18).

Segundo a Semob, a interdição das faixas central e da direita começará às 7h desta sexta-feira (16). Para minimizar os imp​actos no tráfego de veículos, o diretor de Trânsito da Semob, Antônio Quingosta, sugere que os condutores utilizem rotas alternativas. “Como rota alternativa, os condutores podem acessar a travessa Timbó, avenida Rômulo Maiorana e a travessa Chaco, para retornarem à avenida Almirante Barroso”, orientou.

Agentes de trânsito da Semob estarão no local para garantir a segurança viária, a organização e a fluidez do trânsito durante o período de interdição parcial da avenida, de maneira a assegurar que a obra seja executada com o mínimo de transtorno possível para a população, comunicou o órgão.