TRE Pará presta homenagem aos mesários em celebração dos 90 anos da Justiça Eleitoral

Na manhã deste sábado, 3, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou a 27ª sessão administrativa extraordinária e condecorou 90 mesários pela atuação nas eleições, cumprindo ao longo dos anos o papel de identificar os eleitores, compor mesa de votação, entre outras atribuições. A celebração faz parte da programação de 90 anos da instalação da Justiça Eleitoral no Brasil.

No Plenário Antônio Koury, na sede do TRE do Pará no bairro da Campina, estavam presentes a presidente do TRE do Pará, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e o vice-presidente e corregedor do TRE do Pará, o desembargador corregedor, Leonam Gondim da Cruz Júnior, que entregaram em ordem alfabética as comandas dos mesários homenageados.

A desembargadora iniciou ressaltando que os homenageados escolhidos tinham entre 18 e 20 anos de serviço prestado à Justiça Eleitoral no Pará, com atuação não só em Belém, mas também no interior do Pará, com representantes de Santarém, Oriximiná e Tomé-Açu. Ao todo 84.892 mesários atuaram nas eleições deste ano.

102 mesários receberam certificado, devido ao empate técnico no número 90 de participações. Dois mesários presidentes de seções eleitorais foram presidente por 22 eleições; 22 pessoas foram presidentes ou secretários por 21 eleições, 31 mesários por 20 eleições e 47 pessoas por 19 eleições.

Raimundo Nonato Monteiro presidiu na zona eleitoral 72 de Marituba, por 22 eleições. O homenageado agradeceu o momento e reafirmou o compromisso com o processo eleitoral. (Reprodução / Ascom TRE-PA)

Raimundo Nonato Monteiro presidiu na zona eleitoral 72 de Marituba, por 22 eleições. O homenageado agradeceu o momento e reafirmou o compromisso com o processo eleitoral. ''Fico agradecido a todos que me confiaram o serviço, quando ainda era na urna de lona. Você votava no papel e colocava na frente do presidente. Passei pela lona e agora estamos no serviço de urna, muito mais fácil para votar hoje em dia. E assim, estou muito honrado em representar os mesários mais antigos nesta celebração de 90 anos do TRE, muito obrigado", disse.

Os servidores Patrícia Saboya e Rodrigo Valdez interpretaram a canção "Novo Tempo" de Ivans Lins. Após as condecorações e homenagens os presentes fizeram a foto oficial e encerraram a sessão.