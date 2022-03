TRE do Pará participa, neste domingo (27), de ação social na praça Batista Campos, em Belém

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) participa, neste domingo (27), da ação social promovida pelo Instituto Ação Pensando Bem (APB), que atua em prol dos mais necessitados na capital e região metropolitana. Batizado de “Domingo do Bem”, o evento vai levar diversos serviços à população na Praça Batista Campos, de 8 às 12 horas.

A presidente do Tribunal, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, participará da ação em que serão ofertados à comunidade os serviços de emissão e regularização do título eleitoral, além da atualização dos dados cadastrais, transferência de local de votação, entre outros.

Realizada sempre aos domingos desde o início do mês de março, a ação é comemorativa ao aniversário de 18 anos do instituto, que conta atualmente com 34 integrantes e quase 100 colaboradores.

O TRE do Pará lembra às eleitoras e aos eleitores que o prazo para a emissão e regularização do título eleitoral segue até o dia 4 de maio quando, de acordo com a Lei 9.504/97, não se pode mais incluir ou excluir informações do chamado cadastro eleitoral. O fechamento é necessário para que, 150 dias antes do dia da votação, a Justiça Eleitoral possa organizar as Eleições em todo o país.

Quem precisa do título?

Todas as pessoas que completarem 18 anos até outubro de 2022 precisam emitir o título eleitoral até 4 de maio. Quem não fizer o requerimento, só poderá regularizar a situação após a eleição do mês de outubro.

Quais os documentos necessários?

Para emitir o título eleitoral, são necessários os seguintes documentos originais:

- Documento oficial de identificação (com informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade);

- Comprovante de residência recente (últimos 3 meses);

- Para as pessoas do sexo masculino, é necessário apresentar documento que comprove a quitação com o serviço militar (exigência de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

Serviço

TRE do Pará oferta serviços à população na ação social “Domingo do Bem”, do Instituto Ação Pensando Bem.

Data: 27 de março de 2022 (domingo)

Hora: das 8 às 12 horas

Local: Praça Batista Campos, em Belém.