Travessia de Outeiro: Arcon fiscaliza embarcações, capacidade de lotação e o cumprimento do horário

Desde 17 de janeiro, o tráfego na Ponte do Outeiro, distrito de Belém, foi interrompido após a queda de um dos pilares atingido por uma balsa. Para garantir a qualidade dos serviços de travessia para a ilha do Outeiro, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) atua na força-tarefa montada pelo governo do Estado para atender os moradores da ilha.

O Estado garante a travessia por via fluvial com dois ferryboats, dois navios, dois catamarãs e uma lancha rápida, suprindo em caráter emergencial as necessidades de transporte para Outeiro, distrito com mais de 80 mil habitantes. Fiscais da Arcon observam as condições das embarcações, documentação, capacidade de lotação e o cumprimento do horário de saída para atender às necessidades de deslocamento dos usuários.

Horários - As viagens diárias das embarcações, incluindo finais de semana, no sentido Outeiro-centro de Belém, saem às 5h30 e às 06h30. As lanchas rápidas no sentido Outeiro-Icoaraci-Outeiro começam a funcionar às 5h. A última lancha Icoaraci-Outeiro sai às 23h. A partir da instalação de um novo flutuante serão estabelecidos novos horários para oferecer mais conforto e segurança aos passageiros.

“Nossos fiscais estão atentos diariamente às necessidades de melhoria do serviço de travessia, informando ao comitê de órgãos do governo e prefeitura de Belém, para garantir o direito de ir e vir da população de Outeiro, somando esforços na força-tarefa emergencial”, ressalta Wildson Mello, diretor de Fiscalização da Arcon.

Passageiros podem fazer denúncias e possíveis irregularidades por meio da ouvidoria da Arcon. Veja quais são os contatos:

Fone: (91) 3242-1942 / 3242-2455 / 3242-2510

Call center: 0800-091-1717

E-mail: ouvidoria@arcon.pa.gov.br