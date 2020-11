Travessa Lomas Valentinas está lotada de buracos de obras

A travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, virou um campo minado de obras da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Nos últimos cinco dias, o número de buracos no trecho entre as avenidas Pedro Miranda e Visconde de Inhaúma chegou a sete. O primeiro, próximo a Escola Josino Viana, já teve duas placas derrubadas por batidas de carro. Apesar da obra ser exatamente na curva da pista, não há sinalização antecipada e os condutores desavisados só sabem do buraco ao se depararem com ele. Enquanto a reportagem estava no local, mais uma placa foi derrubada, dessa vez por um ônibus. Como a obra toma um terço da pista, os coletivos precisam fazer curvas muito abertas, o que também atrapalha a travessia de pedestres no local.

Um poucos mais a frente, ao lado da Agência da Equatorial Energia, as obras já tomaram a calçada inteira e sobra aos moradores passarem espremidos entre um poste de luz e uma placa que diz "Obra a 50 metros", mas que está posicionada no exato local do buraco. A outra opção, mais arriscada, é ir para a pista disputar espaço com os carros. A pedagoga Fabiane Mota mora em um conjunto na frente da obra e relata que sair de carro virou uma missão quase impossível. "É horrível. Agora imaginar para quem está a pé. Já tem duas semanas que está assim e sem previsão real de conclusão. Meu medo é alguém cair aí", lamenta ela. Fabiane conta que o síndico do conjunto habitacional informou os moradores que a Cosanpa aguarda uma peça vinda de São Paulo e que a obra deve estar concluída nos próximos 15 dias.

Já no cruzamento com a avenida Marquês de Herval, o transtorno é maior ainda. Um buraco foi tapado na manhã de terça-feira (17) e de tarde o cimento já estava afundando. Luís Carlos Martins vende frutas nas proximidades e relata que o serviço não durou 30 minutos. "Jogaram aí a terra, a saca de cimento e passaram a máquina depois para deixar reto. Bastou uma chuva para ficar assim", afirma ele ao reclamar da falta de recomposição adequada do asfalto. O trânsito estava caótico por volta das 17h, já que todos os condutores estavam tentando desviar do trecho afundado. Todos os sete buracos viraram também depósitos de lixo, com garrafas de plástico e santinhos de candidatos das eleições.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o trecho passa por obras de substituição de rede. Cumprindo o cronograma, na próxima semana será realizada a interligação de rede. Enquanto isso, o local está sinalizado conforme as exigências da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (NR18). Logo após a conclusão do serviço de interligação, a via receberá a recomposição do asfalto.