Traslado terá retorno exclusivo na BR-316, perto do Viaduto do Coqueiro, nesta sexta (7)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informa que será organizado um retorno exclusivo na rodovia BR-313, como parte do Traslado da Imagem Peregrina para Ananindeua e Marituba, nesta sexta-feira (7), para as homenagens no Campus BR da Universidade da Amazônia (Unama). O retorno da procissão motorizada será realizado logo depois do Viaduto do Coqueiro, próximo do Hospital da Unimed.

Nessa ocasião, depois da acolhida na Unama, a Imagem Peregrina permanecerá na universidade, e, então, haverá uma parada para almoço da coordenação da procissão.



Traslado

A saída do Traslado da Imagem Peregrina com destino a Ananindeua e Marituba, na Grande Belém, ocorrerá nesta sexta-feira (7), da Basílica Santuário de Nazaré, a partir das 8 horas. Essa é a segunda procissão do Círio de Nazaré e deve percorrer 50 quilômetros, até chegar à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

Lá, a Imagem Peregrina da Rainha da Amâzônia pernoitará, com vistas à programação do sábado (8), véspera do Círio 2022, que no domingo (9) voltará ao formato presencial.