Trapiche de Icoaraci só será liberado neste sábado (25/06)

A Prefeitura de Belém informou, na manhã desta sexta-feira (24), informou que só deve liberar o trapíche de Icoaraci neste sábado (25). Inicialmente, pela manhã, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) havia informado que a estrtutura seria liberada parcialmente. Pouco depois, informou que a interdição completa seguia.

Os serviços de instalação do flutuante e da rampa foram iniciados por volta das 19h da última quarta-feira (22) e seguiram por toda a quinta-feira (23), previsão inicial de liberação completa do espaço. Mais de 15 pessoas trabalham dia e noite no processo de colocação das estruturas.

"Devido à complexidade dos trabalhos, a maré baixa e o alto fluxo de embarcações no local, não foi possível a conclusão dos serviços. As equipes vão continuar os trabalhos durante toda esta sexta-feira (24) para concluir a última etapa e garantir a liberação total do trapiche no sábado (25)", informou a prefeitura por nota.

O novo flutuante tem 15 metros de comprimento por seis metros de largura. Já a rampa que dá acesso à estrutura tem 20 metros de comprimento por três metros de largura. “A estrutura do flutuante será fixada por quatro tubos de metal e anexada à rampa de acesso”, explica Paulo Brígido, engenheiro responsável pela instalação.