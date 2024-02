Transporte rodoviário e fluvial para Mosqueiro terá reforço nesta sexta (9)

A frota de ônibus que parte da praça Araújo Martins, em São Brás, para a ilha de Mosqueiro, em Belém, será reforçada nesta sexta-feira (9), a partir das 15h30. A medida segue até a quarta-feira (14), às 22h10, saindo do terminal localizado na rua Pratiquara, na ilha.

Conforme divulgou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), nesta sexta, o incremento à frota será de dez veículos. No sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12), o reforço será de 15 ônibus por dia. Na terça-feira (13), e na quarta-feira (14), o reforço será de 15 ônibus no primeiro turno e 20 ônibus no segundo, em cada um dos dias.

Horários de Belém para Mosqueiro

As viagens de ônibus para a ilha sempre saem do terminal da linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás. Àqueles que planejam ir para a ilha de Mosqueiro, a operação terá início na sexta-feira, a partir das 15h30, e a última viagem está prevista para às 20h. No sábado, domingo e segunda, a primeira viagem será às 6h30 e a última está prevista para às 21h45.

Horários de retorno

As viagens de Mosqueiro para Belém partem do terminal localizado na rua Pratiquara. Na sexta-feira, a operação de retorno se iniciará às 18h05, com a última viagem saindo às 20h05. No sábado, domingo e segunda-feira, a operação será iniciada às 9h50, com a última viagem partindo às 19h40. Na terça e na quarta, a primeira viagem ocorrerá às 7h10 e a última às 22h10.

Fiscalização

Para garantir o cumprimento da programação, os horários de chegada e de saída dos terminais, a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Semob, tanto na Praça Araújo Martins, em São Brás, como no terminal Maracajá, em Mosqueiro.

A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus, bem como para orientar e garantir o embarque seguro dos passageiros.

Linha fluvial Belém-Mosqueiro

Quem quiser escapar do tráfego intenso de veículos, pode optar pela linha fluvial operada pela Prefeitura de Belém, com o navio Solimões, que tem capacidade para transportar 208 passageiros sentados. O tempo de viagem varia entre 1h30 e 2h, a depender da maré.

As viagens fluviais para a ilha partem do Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes. As viagens para Belém têm partida no Terminal Hidroviário de Mosqueiro, na Praça Matriz.

Na linha fluvial, o valor da tarifa é de R$ 10, durante a semana. Nos fins de semana, são cobrados R$ 20. (Ag. Belém)

Horários

De segunda a sexta-feira, o navio Solimões sai às 5h30 do Terminal Hidroviário de Mosqueiro até o Terminal Hidroviário de Belém. O retorno de Belém para Mosqueiro ocorre sempre às 18h30.

Aos finais de semana, as viagens mudam. No sábado, a saída de Mosqueiro ocorre às 5h30 e às 16h30. Já nos domingos e feriados, o navio sai de Mosqueiro às 16h30. E de Belém para Mosqueiro, nos sábados, domingos e feriados, o Solimões sai às 7h30.

Serviço:

O valor da tarifa da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20. Na linha fluvial, o valor da tarifa é de R$ 10, durante a semana. Nos fins de semana, são cobrados R$ 20.

A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário e aquaviário municipais é garantida a idosos e pessoas com deficiência (com reserva de 10% dos assentos), crianças de até seis anos, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Belém.

No transporte fluvial é obrigatória a emissão de bilhete de isenção para crianças acima de 1 ano, conforme estabelece a legislação vigente. Caso a emissão da passagem não seja solicitada no guichê de venda, o embarque da criança não será autorizado. A medida é necessária para evitar a superlotação das embarcações.

Atendimento ao usuário

Em caso de reclamações relacionadas ao serviço do transporte coletivo (ônibus e barco), a Semob orienta o usuário a formalizar junto à Ouvidoria, nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob​ (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelo Whatsapp (91) 98415-4587.

Nas queixas envolvendo a prestação de serviço de ônibus, especificamente, é preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.